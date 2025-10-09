快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

聽新聞
0:00 / 0:00

又被架新鳥網！基隆七堵山區非法鳥網釀4老鷹慘死後…加強查緝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
又被架新鳥網！基隆七堵山區非法鳥網釀4老鷹慘死後，市府、警方加強查緝不法。記者游明煌／翻攝
又被架新鳥網！基隆七堵山區非法鳥網釀4老鷹慘死後，市府、警方加強查緝不法。記者游明煌／翻攝

基隆市七堵、安樂交界處日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹慘死，已拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數拆完。不料，相關人員近日觀察，竟發現附近山頭又被架設「新鳥網」。市府與警方已加強偵辦，近日會聯合會勘，一同研商對策。

基隆動保所日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「橘M9」黑鳶「金桔」，停留在七堵區山區過久未移動，疑遭非法鳥網纏住。

9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，未料該人煙罕至山區竟然出現巨大鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越兩處山頭，範圍相當龐大。動保人員報警緝凶，懷疑可能是抓捕賽鴿「擄鴿勒索」集團所為，市長謝國樑也指示加強查緝不清，並研擬更完善保育作為。

市府動保及協會相關人員當天已拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數拆完。不料，相關人員近日觀察從遠處，又發現附近山頭又被架設「新鳥網」，距離9月30日造成老鷹死亡的鳥網位置相當近，這處新網是後來又新增，不是先前發現的。

鳥友表示，非法集團架網無視公權力。市府表示，現場無路可到達，已檢視相關可能路徑清查。

基隆動保所已報警處理，動保所表示，此案後續市府會辦理聯合會勘，會同協會、警方一同來研商對策。

基隆 謝國樑 死亡

延伸閱讀

基隆中山一路機車待轉區太小槽化線很長 挨批「罰單陷阱」

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

南部酷熱 花東、大台北零星雨 國慶連假午後雷陣雨範圍擴大

印度喜馬偕爾邦山區巴士遇山崩 死亡增至15人

相關新聞

又被架新鳥網！基隆七堵山區非法鳥網釀4老鷹慘死後…加強查緝

基隆市七堵、安樂交界處日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹慘死，已拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數...

浪貓「幾吉」化身萌療癒大使進駐桃園監獄 以陪伴和磨蹭療癒收容人

誰曾想浪浪在冷峻的監獄高牆內也能華麗轉身，用磨蹭和陪伴悄悄地執行暖心「治癒任務」！桃園監獄今年3月從台北監獄認養2隻絕育...

長得可愛也不行！農業部預告641物種禁飼養及輸出入 浣熊也在列

農業部今依據「動物保護法」第8條規定，預告「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」修正草案，將禁止一般家庭民眾飼養641種具劇毒...

繼「111」拿好康…台北動物園再推免費入園 雙十當天限這身份

台北市立動物園今年歡慶111周年，繼上周推出「111」幸運數字享好禮活動，吸引各界熱烈迴響，園方今天再宣布國慶日好康，凡...

赤腹鷹遷徙通道 桃園虎頭山過境逾5千隻

秋季候鳥遷徙季節來臨，桃園市野鳥學會統計，今年至9月，遷徙性猛禽「赤腹鷹」過境桃園虎頭山的數量達5465隻，雖比去年54...

「石虎日」救石虎傳佳話 苗栗三義路殺石虎官民聯手急送救治

今天10月5日石虎日，苗栗縣三義鄉苗51之1線晚間發現路殺母石虎，縣府1999接獲通報，官民合作緊急送動物醫院，牠左後腿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。