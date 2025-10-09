聽新聞
又被架新鳥網！基隆七堵山區非法鳥網釀4老鷹慘死後…加強查緝
基隆市七堵、安樂交界處日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹慘死，已拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數拆完。不料，相關人員近日觀察，竟發現附近山頭又被架設「新鳥網」。市府與警方已加強偵辦，近日會聯合會勘，一同研商對策。
基隆動保所日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「橘M9」黑鳶「金桔」，停留在七堵區山區過久未移動，疑遭非法鳥網纏住。
9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，未料該人煙罕至山區竟然出現巨大鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越兩處山頭，範圍相當龐大。動保人員報警緝凶，懷疑可能是抓捕賽鴿「擄鴿勒索」集團所為，市長謝國樑也指示加強查緝不清，並研擬更完善保育作為。
市府動保及協會相關人員當天已拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數拆完。不料，相關人員近日觀察從遠處，又發現附近山頭又被架設「新鳥網」，距離9月30日造成老鷹死亡的鳥網位置相當近，這處新網是後來又新增，不是先前發現的。
鳥友表示，非法集團架網無視公權力。市府表示，現場無路可到達，已檢視相關可能路徑清查。
基隆動保所已報警處理，動保所表示，此案後續市府會辦理聯合會勘，會同協會、警方一同來研商對策。
