浪貓「幾吉」化身萌療癒大使進駐桃園監獄 以陪伴和磨蹭療癒收容人

誰曾想浪浪在冷峻的監獄高牆內也能華麗轉身，用磨蹭和陪伴悄悄地執行暖心「治癒任務」！桃園監獄今年3月從台北監獄認養2隻絕育浪貓，導入創新的動物輔助治療課程；其中溫馴親人的黑貓「幾吉」，成為最受歡迎的療癒大使，陪伴收容人走過情緒低谷，重建自我價值。

桃園監獄引進動物輔助治療目的，培養收容人的同理心及責任感，透過與小動物的接觸，提升他們的自我覺察與自我效能，進而達到療癒自我、建構自我價值的效果。

動物輔助治療處遇，已普遍融入既有的課程中，特別優先提供給高齡、身心障礙、違規、情緒管控不佳，或具有自殺風險等特定族群的收容人，這些特別的課程，是為了增加收容人的自信心與覺察自我。

黑貓「幾吉」因為擁有溫馴、好奇、愛乾淨的個性，並且喜歡主動親近人，其實貓咪本身也渴望陪伴和安全感，牠們能透過肢體語言與行為，與收容人建立深刻的情感連結；自從「幾吉」參與各項小團體及個別輔導教化活動後，獲得收容人普遍且正向的回饋。

對許多收容人來說，「幾吉」帶來的撫慰作用，遠超過任何言語教誨。收容人「阿倫」分享，他本來對桃監安排的教化活動感到排斥，自從活潑親人的「幾吉」加入後，每次上課時，「幾吉」會主動跑過來磨蹭、撒嬌，或是跳上課桌，甚至還會躺下翻肚肚，讓他覺得自己被需要，從一開始的排斥轉為「期待上課」。

「阿毅」則說，「『幾吉』很像阿嬤家的貓！」，因著隔代教養的關係，他與阿嬤相依為命，當時阿嬤家的貓也是家裡的一份子，每次看到「幾吉」就想到阿嬤，只要抱著貓咪，想阿嬤的情緒便能獲得紓解，當下心境頓時放鬆且平靜不少。

教化科長顏立德表示，動物陪伴及輔助治療，本質上是種生命教育。雖然目前有多所矯正機關已引進動物輔助治療（AAT），但大多以犬隻為主，桃園監獄考量貓咪對空間需求低、資源消耗少，不僅環保且易於建立情感連結，選擇以貓作為輔助治療，經實踐證明，對於改善收容人的生理、情緒、認知或社會功能，已頗具成效。