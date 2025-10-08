長得可愛也不行！農業部預告641物種禁飼養及輸出入 浣熊也在列

農業部今依據「動物保護法」第8條規定，預告「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」修正草案，將禁止一般家庭民眾飼養641種具劇毒或高攻擊性動物，包含蝮蛇科、蝙蝠蛇科、浣熊及河口鱷等，本次預告期間為30日。

農業部說明，本次預告禁止飼養的641種動物，除河口鱷外，共計有640種為2022年起已公告禁止輸入的動物，且是農業部自今年1月起，歷經4次利害關係人會議審慎討論後所達成的共識。禁止飼養的主因在於這些動物多數具有劇毒性，且國內無相關血清可用，或本身具有高度攻擊性，一旦棄養或逸失，將嚴重威脅公共安全。因此，為強化源頭管理及保障人畜安全，必須針對此類具高風險的動物進行飼養管制。

農業部表示，針對已經飼養這些動物的民眾，將保障既有權益不受影響，飼主需在正式公告生效日起的1年內，向所在地縣市政府辦理登記備查，即可合法繼續飼養。在申報備查機制上，考量不同物種的管理特性，如浣熊和河口鱷等，將強制植入晶片；而具劇毒的蝮蛇科與蝙蝠蛇科動物，則需於農業部刻正開發的禁止飼養系統上進行申報。

此外，本次禁止飼養的對象為一般家庭民眾，若是展演業者、實驗動物及現行有經濟用途的飼養者，在符合相關條件情形下，仍可向縣市政府申請同意飼養。

農業部強調，將持續精進我國寵物的分類分級管理制度，並呼籲民眾於飼養動物前，應審慎評估自身環境、能力與責任，擇定合適且有辦法提供良好照護的寵物進行飼養。動物一旦成為家庭成員，飼主應負起最大責任，提供良好環境，並恪守「終養不棄養」的承諾，共同為提升我國動物福利與公共安全而努力。