繼「111」拿好康…台北動物園再推免費入園 雙十當天限這身份

台北市立動物園今年歡慶111周年，繼上周推出「111」幸運數字享好禮活動，吸引各界熱烈迴響，園方今天再宣布國慶日好康，凡10月10日生日者憑身分證明文件者，當天可免票入園。

園方分享「111」幸運數字享好禮活動的寓意，111代表的不僅是動物園建園111周年，也是動物園在標示動物家庭與子代關係時的簡碼，111分別代表1公、1母及其子代1，以111密碼邀請社會大眾同樂。

符合111兌換條件身分限定本人，包含身分證字號中有3個「1」或生日的月份加日期（不含年份）有3個「1」，或生日是限定民國111年1月1日或111年11月11日的民眾，即日起至限量小禮兌換完畢為止，但需購票入園。

10月是動物園111周年園慶月，以「野性再現 Devoting to Rewilding」為核心精神，呼應全球「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」目標。

動物園指出，全球生物多樣性目前正遭受空前威脅，2022年通過的「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」行動目標4：為受威脅的物種採取行動，藉由域內和域外族群的永續管理及保育措施，恢復、保育物種，維持原生物種的遺傳多樣性，以減少滅絕風險。

園方說，動物園不僅是野生動物基因多樣性的保育方舟，野生動物重要的庇護場域，更透過專業研究與照養技術與域內連結，為野生動物重返野外創造更多可能性。

因此，動物園今年透過10月每周六系列活動如「就是ｉ石虎」快閃活動、「大自然野味餐桌」、「昆蟲的『頭』等大事」特展及10月25日園慶當日保育教育嘉年華活動，歡迎大小朋友一起來了解野生動物重返野外所須投注的長期努力。