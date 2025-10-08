赤腹鷹遷徙通道 桃園虎頭山過境逾5千隻

秋季候鳥遷徙季節來臨，桃園市野鳥學會統計，今年至9月，遷徙性猛禽「赤腹鷹」過境桃園虎頭山的數量達5465隻，雖比去年5487隻略少，但數量仍算穩定，顯示桃園地區的赤腹鷹遷徙通道仍穩定存在，將持續觀測。

桃園市野鳥學會每年自9月1日至30日，每天清晨6時30分至9時，由義工在虎頭山停機坪的「數鷹平台」監測，去年與今年都在9月26日出現高峰，去年單日1396隻、今年為885隻。今年監測到的首隻赤腹鷹於9月3日出現，較去年提早報到的情況略慢。

學會指出，今年調查期間天氣多為微弱南風，氣候悶熱，義工要在大太陽下進行超過2小時的調查，常常汗流浹背，相當辛苦；9月23、24日雖因樺加沙颱風外圍環流影響而暫停觀測兩天，不過整體數量仍與去年相當，長期數據顯示，虎頭山仍是北台灣穩定的觀測點之一。

此外，南部的墾丁今年出現罕見的「鷹爆潮」，據猛禽研究會統計，9月累計39萬隻赤腹鷹過境，是近10年同期平均的2倍，推測是原本沿日本遷徙線的族群可能因颱風環流偏轉，迫使牠們改道飛經台灣避風。

桃園市野鳥學會指出，南部的爆量現象未影響北部虎頭山的鷹況，主因在於觀測時間與區域風場不同，墾丁的監測時段為每日5時30分至12時，虎頭山則是6時30分至9時，各自觀測的時段與條件差異，也呈現出台灣秋季猛禽遷徙的多樣風貌。