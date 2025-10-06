快訊

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

新北推免費寵物照護課程 三大主題陪飼主護毛寶貝健康

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
獸醫師示範寵物CPR，正視毛寶貝的健康檢查。圖／新北市動保處提供
獸醫師示範寵物CPR，正視毛寶貝的健康檢查。圖／新北市動保處提供

毛孩健康照護不再是難題！新北市動保處自10月至12月於板橋毛寶貝生命教育園區推出系列免費「寵物照護課程」，每月一場、由獸醫師及動物行為諮詢師親自授課，主題從糖尿病居家照護到手術麻醉、健康檢查一應俱全，幫助飼主提升照護知識、守護毛寶貝健康。

新北市動保處表示，這項課程是「友善動物城市」政策的一環，目標在於強化飼主責任意識與照護能力。今年已開設多場深受好評的主題講座，包括「新手飼主入門指南」、「夏日毛寶貝照顧須知」、「寵物急救與CPR」等，不僅有獸醫師現場示範心肺復甦術，也讓學員親自實作。參與民眾潘小姐說：「第一次知道寵物也能做CPR，現場教學很實用，我學到很多！」

動保處指出，10月至12月的課程內容更貼近毛孩健康需求，10月12日將舉辦「毛寶貝糖尿病居家照護」、11月16日「手術麻醉注意事項」、12月21日「正視毛寶貝健康檢查」，邀請專業獸醫師以深入淺出的方式，講解疾病預防與早期發現的重要性，協助飼主學會「及早發現、及早治療」。

除了實體課程，動保處也與新北市獸醫師公會合作推出線上節目「Vets on air獸醫師與您暢聊毛寶貝」，由獸醫師每月隔週四晚間9點於臉書直播，分享寵物健康知識與診間經驗，讓飼主在家也能學習最新照護觀念。

動保處呼籲，飼養寵物不僅是陪伴，更是一份長期責任。新北市除持續推動「以認養代替購買」外，也提供多項飼主福利，包括認養即享「寵物白金卡」疫苗免費施打，以及「認養萬金禮」方案，包含「智慧照護存摺」、「免掛號費」、「認養老、殘、疾犬隻可獲新北幣2,000元」等優惠。動保處期盼，透過教育與獎勵雙軌並進，讓每位飼主都能與毛寶貝共度更幸福的生活。

臺大獸醫學院副教授王尚麟介紹寵物疾病。圖／新北市動保處提供
臺大獸醫學院副教授王尚麟介紹寵物疾病。圖／新北市動保處提供
動保處與獸醫師公會合作線上直播。圖／新北市動保處提供
動保處與獸醫師公會合作線上直播。圖／新北市動保處提供

獸醫師 寵物

延伸閱讀

新北大巨蛋效應 淡海輕軌北延評估可望啟動

選定了？ 民眾黨議員曝黃國昌已啟動新北競辦覓址

「2025新北濕地藝術季」盛大開幕

新北近百師生馳援花蓮 災後復原兩校園

相關新聞

「石虎日」救石虎傳佳話 苗栗三義路殺石虎官民聯手急送救治

今天10月5日石虎日，苗栗縣三義鄉苗51之1線晚間發現路殺母石虎，縣府1999接獲通報，官民合作緊急送動物醫院，牠左後腿...

全台不到千隻 黑鳶面臨3大威脅

世界動物日前夕，4隻黑鳶陳屍鳥網，全台黑鳶數量最近一次調查僅945隻，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥是目前三大威...

基隆非法鳥網 4黑鳶掛網慘死

台灣猛禽研究會發現定位器編號「橘M9」保育類黑鳶「金桔」訊號長時間不動，在基隆七堵山區發現綿延逾百公尺非法鳥網，金桔在內...

基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。今天下午市區有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，吸引上萬民眾熱情參...

基隆七堵山區掛網害4隻慘死 鳥會指出黑鳶生存三大威脅

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆鳥會表示，一次4隻老鷹掛鳥網死亡相當罕見，還要解剖釐清，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥...

影／為擄鴿害4老鷹慘死七堵山頭…動保員披荊斬棘走3小時才到現場

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆動保所表示，現場沒有路可到達，連小徑也沒有，動保員荊斬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。