新北推免費寵物照護課程 三大主題陪飼主護毛寶貝健康

毛孩健康照護不再是難題！新北市動保處自10月至12月於板橋毛寶貝生命教育園區推出系列免費「寵物照護課程」，每月一場、由獸醫師及動物行為諮詢師親自授課，主題從糖尿病居家照護到手術麻醉、健康檢查一應俱全，幫助飼主提升照護知識、守護毛寶貝健康。

新北市動保處表示，這項課程是「友善動物城市」政策的一環，目標在於強化飼主責任意識與照護能力。今年已開設多場深受好評的主題講座，包括「新手飼主入門指南」、「夏日毛寶貝照顧須知」、「寵物急救與CPR」等，不僅有獸醫師現場示範心肺復甦術，也讓學員親自實作。參與民眾潘小姐說：「第一次知道寵物也能做CPR，現場教學很實用，我學到很多！」

動保處指出，10月至12月的課程內容更貼近毛孩健康需求，10月12日將舉辦「毛寶貝糖尿病居家照護」、11月16日「手術麻醉注意事項」、12月21日「正視毛寶貝健康檢查」，邀請專業獸醫師以深入淺出的方式，講解疾病預防與早期發現的重要性，協助飼主學會「及早發現、及早治療」。

除了實體課程，動保處也與新北市獸醫師公會合作推出線上節目「Vets on air獸醫師與您暢聊毛寶貝」，由獸醫師每月隔週四晚間9點於臉書直播，分享寵物健康知識與診間經驗，讓飼主在家也能學習最新照護觀念。