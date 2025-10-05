快訊

「石虎日」救石虎傳佳話 苗栗三義路殺石虎官民聯手急送救治

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉苗51之1線今晚發現路殺母石虎，官民合作緊急送動物醫院，牠左後腿挫傷、衰弱，進一步救治中。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉苗51之1線今晚發現路殺母石虎，官民合作緊急送動物醫院，牠左後腿挫傷、衰弱，進一步救治中。圖／苗栗縣政府提供

今天10月5日石虎日，苗栗縣三義鄉苗51之1線晚間發現路殺母石虎，縣府1999接獲通報，官民合作緊急送動物醫院，牠左後腿挫傷、衰弱，進一步救治中，也是今年第4起第一時間搶救路殺石虎案例。

今晚7時左右，縣府1999專線接獲通報，三義鄉西湖村苗51之1發現疑似石虎受傷，縣府農業處林務自然保育科立即聯繫通報人，確認是石虎路殺事件，通報人協助將石虎送後龍鎮動物醫院，林務自然保育科指出，路殺石虎經獸醫師檢查2.3公斤亞成母石虎，左後腿挫傷、低血壓、虛弱，將待穩定後送農業部生物多樣性研究所野生動物急救站。

今天是石虎日，苗栗縣政府農業處呼籲「一起守護苗栗的淺山精靈」，苗栗是全台灣石虎最重要的棲地之一，縣府持續推動石虎保育政策，訂定「苗栗縣石虎保育自治條例」打造友善動物通道、建置通報救援系統，並與在地社區、農友合作的瀕危物種生態服務給付計畫，共同守護這片珍貴的淺山生態。

農業處特感謝鄉親的熱心與即時通報，包括今晚這起，今年已有4起石虎路殺通報案例，受傷石虎第一時間獲得救援，經後龍動物醫院穩定生命跡象，後送生多所野生動物急救站，提高石虎的救傷成功率。另，今年2月在公館鄉的農民巡視菇寮時，意外發現1隻受傷小石虎，即時通報也搶救成功，成功的救援案例，展現全民保育的重要力量。

石虎

