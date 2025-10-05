滋擾花蓮部落黑熊捕獲 林保署：載至林道深處野放

花蓮縣卓溪鄉清水部落9月底接連發生台灣黑熊入侵雞舍事件，引發居民恐慌。林保署花蓮分署多日嘗試，今天清晨誘捕成功，經評估載至遠離部落林道深處野放。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布新聞稿表示，9月26日及30日陸續接獲清水部落田姓居民及鄰近100公尺處住戶通報，台灣黑熊入侵雞舍造成損失。分署隨即請民眾移除可能吸引黑熊食物來源，並架設4G即時相機監測，了解黑熊是否持續出沒，同時與部落成立巡守隊輪值巡查。

花蓮分署說明，侵擾地點是部落生活核心區域，且部落已因黑熊出現人心惶惶，經確認黑熊會避開巡查並嘗試重複入侵後，分署9月30日晚間啟動誘捕籠及安全套索捕捉。黑熊於3日再度侵擾相距1.7公里另一處雞舍，經多次調整誘捕規劃及增加誘捕陷阱後，終於在5日凌晨成功捕獲。

花蓮分署指出，黑熊於5日凌晨2時30分觸動陷阱，分署立即通知野灣團隊，並集結玉里工作站等17名人員，至現場進行麻醉與外傷檢查。檢查結果顯示黑熊為體重78公斤成年公熊，僅左前肢中安全套索，且無其他可見外傷，考量到該個體為首次侵擾，確認適合立即執行野放，因此以耳標標記後，載至林道深處進行野放，過程安全順利。

花蓮分署表示，經清查累計損失53隻雞隻、部分圍籬遭破壞，為感謝族人主動通報及協助監測，分署將依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付方案」頒發入侵通報、監測獎勵金，並補償雞隻及圍籬損失。

花蓮分署提及，此次由參與台灣黑熊生態服務給付巡守隊「花蓮縣卓溪鄉Saiku部落發展協會」配合分署，加強夜間巡查，鄰近雞舍加裝電子圍籬、感應燈與收音機，避免損失持續擴大，也成功守護在地族人安全。同時也在卓溪鄉農民節設攤宣導黑熊保育、改良式獵具，展現社區與分署協力守護行動力。