台灣石虎剩不到千隻 ANA偕農業部推保育活動

根據農業部統計，全台石虎數量估不到1000隻，為推廣保育活動，ANA（全日本空輸）在今天的「石虎日」舉辦推廣活動，希望呼籲旅客重視石虎保育議題。

每年的10月5日為石虎日，ANA台灣分公司今天首次與農業部生物多樣性研究所、台北動物保育教育基金會合作，在今天舉辦活動推廣石虎保育。

ANA台灣分公司總經理古牧海表示，生物保育概念是公司經營戰略的一環，台灣石虎面臨瀕絕危機，希望透過今天活動可以成為讓旅客關心石虎的契機。

農業部生物多樣性研究所保育員林育秀表示，台灣石虎數量預估不到1000隻，分布在苗栗、台中、南投及彰化等地，目前主要面臨路殺、犬殺等危害。

林育秀說，台灣石虎與日本的西表山貓、對馬山貓等其實是同一種物種，如果在全世界來看是無危物種，但在台灣已經是保育類動物，大多出現在苗栗，不過現在台中、彰化等地紀錄也越來越穩定，顯示石虎已有往外擴散跡象，希望可以回到過去全台都有石虎足跡的榮景。

為了讓更多旅客了解石虎保育，農業部生物多樣性研究所等在松山機場ANA報到櫃檯旁設置活動攤位，播放石虎保育影片、展示石虎保育概況並舉行推廣活動，現場吸引不少旅客駐足。

ANA表示，石虎保育大使阿虎除了現身活動攤位外，今天搭乘ANA從松山出發前往羽田的航班旅客，都可拿到特製石虎行李飄帶，希望提升旅客對石虎生態關注，今天NH851航班也剛好使用呼應永續的彩繪機載客。

除了ANA致力於生態保育外，旅遊業者六福旅遊集團則致力在犀牛繁育計畫，六福旅遊集團日前宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，要將六福旅遊集團在犀牛繁育與保育上的國際級成果與專業經驗分享全球。