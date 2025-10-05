快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

台灣石虎剩不到千隻 ANA偕農業部推保育活動

中央社／ 台北5日電

根據農業部統計，全台石虎數量估不到1000隻，為推廣保育活動，ANA（全日本空輸）在今天的「石虎日」舉辦推廣活動，希望呼籲旅客重視石虎保育議題。

每年的10月5日為石虎日，ANA台灣分公司今天首次與農業部生物多樣性研究所、台北動物保育教育基金會合作，在今天舉辦活動推廣石虎保育。

ANA台灣分公司總經理古牧海表示，生物保育概念是公司經營戰略的一環，台灣石虎面臨瀕絕危機，希望透過今天活動可以成為讓旅客關心石虎的契機。

農業部生物多樣性研究所保育員林育秀表示，台灣石虎數量預估不到1000隻，分布在苗栗、台中、南投及彰化等地，目前主要面臨路殺、犬殺等危害。

林育秀說，台灣石虎與日本的西表山貓、對馬山貓等其實是同一種物種，如果在全世界來看是無危物種，但在台灣已經是保育類動物，大多出現在苗栗，不過現在台中、彰化等地紀錄也越來越穩定，顯示石虎已有往外擴散跡象，希望可以回到過去全台都有石虎足跡的榮景。

為了讓更多旅客了解石虎保育，農業部生物多樣性研究所等在松山機場ANA報到櫃檯旁設置活動攤位，播放石虎保育影片、展示石虎保育概況並舉行推廣活動，現場吸引不少旅客駐足。

ANA表示，石虎保育大使阿虎除了現身活動攤位外，今天搭乘ANA從松山出發前往羽田的航班旅客，都可拿到特製石虎行李飄帶，希望提升旅客對石虎生態關注，今天NH851航班也剛好使用呼應永續的彩繪機載客。

除了ANA致力於生態保育外，旅遊業者六福旅遊集團則致力在犀牛繁育計畫，六福旅遊集團日前宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，要將六福旅遊集團在犀牛繁育與保育上的國際級成果與專業經驗分享全球。

石虎 ANA

延伸閱讀

花蓮災區才清出7萬噸淤土 救災中心：農田覆蓋600萬噸驚人土量待處理

歡慶雙十！來趟秋日森林慢旅 12處國家森林遊樂區「半票優惠入園」

派員抵花蓮馬太鞍堰塞湖區探勘 林保署：壩體穩定度仍不足

石虎重返台中淺山！農友自購40台相機記錄 傳出令人振奮好消息

相關新聞

基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。今天下午市區有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，吸引上萬民眾熱情參...

基隆七堵山區掛網害4隻慘死 鳥會指出黑鳶生存三大威脅

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆鳥會表示，一次4隻老鷹掛鳥網死亡相當罕見，還要解剖釐清，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥...

影／為擄鴿害4老鷹慘死七堵山頭…動保員披荊斬棘走3小時才到現場

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆動保所表示，現場沒有路可到達，連小徑也沒有，動保員荊斬...

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，發現訊號長時間不動，動保人員循著訊號找到基隆七堵山區，發現...

影／基隆港全台最近距離看老鷹「覓食秀」 鳥友：爆4死非法鳥網太惡劣

基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹，老鷹曾「爆大量」同時...

獨／全台黑鳶不到千隻一次死4隻 猛禽會：非法鳥網衝擊族群沉重打擊

在10月4日世界動物日前夕，基隆傳出4隻黑鳶掛非法鳥網慘劇，全台黑鳶數量最近一次調查不到千隻。台灣猛禽研究會表示， 一口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。