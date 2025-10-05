全台不到千隻 黑鳶面臨3大威脅

世界動物日前夕，4隻黑鳶陳屍鳥網，全台黑鳶數量最近一次調查僅945隻，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥是目前三大威脅。台灣猛禽研究會表示， 一口氣失去4隻是沉重打擊，擔憂非法鳥網高度衝擊有群聚行為的黑鳶族群。

台灣猛禽研究會說，台灣黑鳶數量曾在1990年代跌至不到200隻，近年雖逐漸回升，但族群仍脆弱不堪。這次一口氣失去4隻，對具群聚習性的黑鳶來說，是相當大的威脅，一次死這麼多隻，相當罕見，擔心還有更多陷阱藏在人煙罕至的市郊地區，默默奪取更多猛禽的生命。

台灣猛禽研究會表示，非法鳥網不只殘害猛禽也危及生態系統，黑鳶不能再承受這樣的損失，已造成黑鳶生存的困境，請大家一起阻止非法鳥網陷阱。

黑鳶位於食物鏈頂端，是環境健康與生物多樣性的重要指標物種。台灣猛禽研究會說，1992年基隆鳥會沈振中調查發現全台黑鳶降到200隻以下；2012年屏東科技大學鳥類生態研究室從黑鳶屍體驗到農藥加保扶，又從其他個體驗出超量老鼠藥，政府因此停發免費老鼠藥給農民。

鳥會說，老鷹吃到體內有老鼠藥的麻雀或老鼠，不會當場發病，但累積多了就死去。

猛禽會於秋冬兩季號召志工進行全台黑鳶族群及夜棲地同步調查，自2013年全台黑鳶數量雖逐年成長，但族群數量仍未脫離危機。

農業部林業署指出，去年調查顯示黑鳶族群數量增長至945隻，北部地區北海岸數量明顯增加，其中新北市貢寮地區達180隻，鄰近的東北角樣區78隻、新北市萬里142隻。