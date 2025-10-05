聽新聞
基隆非法鳥網 4黑鳶掛網慘死

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死。圖／基隆動保所提供
基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死。圖／基隆動保所提供

台灣猛禽研究會發現定位器編號「橘M9」保育類黑鳶「金桔」訊號長時間不動，在基隆七堵山區發現綿延逾百公尺非法鳥網，金桔在內4隻黑鳶掛網慘死，猶如「鳥類墳場」。動保人員報警緝凶，懷疑可能是抓捕賽鴿「擄鴿勒索」。

基隆動保所日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶，停留在七堵山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，未料卻發現巨大鳥網沿著山脊架設，還跨越兩處山頭。

動保人員分別從不同山頭進行鳥網移除，在移除期間驚見4隻黑鳶吊掛在鳥網上，其中1隻就是金桔，讓動保人員相當痛心，移除鳥網帶回銷毀，黑鳶則由猛禽會帶回剖檢。

動保所長陳柏廷說，現場沒有路可以到達，動保人員披荊斬棘走3個小時才到現場，研判架網者為擄鴿勒贖，老鷹誤觸枉死。架設鳥網導致保育類黑鳶死亡，違反野生動物保育法騷擾虐待保育類野生動物致死，最高得處5年以下有期徒刑。

熟悉賽鴿人士說，竊鴿勒贖集團會在山頭「風口處」架網，七堵山區此處地形就是一處風口，賽鴿飛過風口時攔捕。市警第三分局表示，會深入了解架網者是否涉及竊鴿勒贖。

基隆港因有東北季風助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹，老鷹曾「爆大量」同時出現逾50多隻乘風盤旋飛翔，俯衝而下表演「覓食秀」。鳥友得知七堵山區4死，痛罵架非法鳥網者太惡劣。

基隆市區昨剛好有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，吸引上萬民眾參與，巨型老鷹人偶踩街表演。市長謝國樑說，保護黑鳶各相關單位要更加著力，周二會跟動保所、產發處研議更好保育方案。

基隆七堵山區非法鳥網逾百公尺，動保人員拆除。圖／基隆動保所提供
基隆七堵山區非法鳥網逾百公尺，動保人員拆除。圖／基隆動保所提供

