基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。今天下午市區有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，吸引上萬民眾熱情參與，巨型老鷹人偶踩街表演。市長謝國樑說，各單位要多著力，市府將進一步研議保護黑鳶更好的方式。

2025基隆國際海洋老鷹嘉年華今天下午登場，市區封街大遊行，來自國內外50個表演團體踩街，市長謝國樑、立委林沛祥、議長童子瑋等帶領隊伍前進，民眾夾道熱鬧非凡，森巴女郎打頭陣，巨型老鷹、海洋生物人偶等吸睛。