聽新聞
0:00 / 0:00
基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護
基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。今天下午市區有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，吸引上萬民眾熱情參與，巨型老鷹人偶踩街表演。市長謝國樑說，各單位要多著力，市府將進一步研議保護黑鳶更好的方式。
2025基隆國際海洋老鷹嘉年華今天下午登場，市區封街大遊行，來自國內外50個表演團體踩街，市長謝國樑、立委林沛祥、議長童子瑋等帶領隊伍前進，民眾夾道熱鬧非凡，森巴女郎打頭陣，巨型老鷹、海洋生物人偶等吸睛。
針對4隻老鷹掛網慘死，謝國樑回應說，保護黑鳶各相關單位要更加著力，碰到這樣的災害，也是第一次遇到牠們會有這樣的風險，下周二他會跟動保所、產發處研議進一步保護黑鳶更好的方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言