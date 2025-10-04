快訊

基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆4雙老鷹掛網慘死，今天下午剛好有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，有巨型老鷹人偶踩街。記者游明煌／攝影
基隆4雙老鷹掛網慘死，今天下午剛好有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，有巨型老鷹人偶踩街。記者游明煌／攝影

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。今天下午市區有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，吸引上萬民眾熱情參與，巨型老鷹人偶踩街表演。市長謝國樑說，各單位要多著力，市府將進一步研議保護黑鳶更好的方式。

2025基隆國際海洋老鷹嘉年華今天下午登場，市區封街大遊行，來自國內外50個表演團體踩街，市長謝國樑、立委林沛祥、議長童子瑋等帶領隊伍前進，民眾夾道熱鬧非凡，森巴女郎打頭陣，巨型老鷹、海洋生物人偶等吸睛。

針對4隻老鷹掛網慘死，謝國樑回應說，保護黑鳶各相關單位要更加著力，碰到這樣的災害，也是第一次遇到牠們會有這樣的風險，下周二他會跟動保所、產發處研議進一步保護黑鳶更好的方式。

市長謝國樑（中）說，各單位要多著力，市府將進一步研議保護黑鳶更好的方式。
市長謝國樑（中）說，各單位要多著力，市府將進一步研議保護黑鳶更好的方式。
基隆4雙老鷹掛網慘死，今天下午剛好有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，有巨型老鷹人偶踩街。記者游明煌／攝影
基隆4雙老鷹掛網慘死，今天下午剛好有國際海洋老鷹嘉年華大遊行，有巨型老鷹人偶踩街。記者游明煌／攝影

基隆七堵山區掛網害4隻慘死 鳥會指出黑鳶生存三大威脅

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆鳥會表示，一次4隻老鷹掛鳥網死亡相當罕見，還要解剖釐清，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥...

影／為擄鴿害4老鷹慘死七堵山頭…動保員披荊斬棘走3小時才到現場

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆動保所表示，現場沒有路可到達，連小徑也沒有，動保員荊斬...

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，發現訊號長時間不動，動保人員循著訊號找到基隆七堵山區，發現...

影／基隆港全台最近距離看老鷹「覓食秀」 鳥友：爆4死非法鳥網太惡劣

基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹，老鷹曾「爆大量」同時...

獨／全台黑鳶不到千隻一次死4隻 猛禽會：非法鳥網衝擊族群沉重打擊

在10月4日世界動物日前夕，基隆傳出4隻黑鳶掛非法鳥網慘劇，全台黑鳶數量最近一次調查不到千隻。台灣猛禽研究會表示， 一口...

