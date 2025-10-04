基隆七堵山區掛網害4隻慘死 鳥會指出黑鳶生存三大威脅

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆鳥會總幹事李知榕表示，一次4隻老鷹掛鳥網死亡相當罕見，還要解剖釐清，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥 是目前黑鳶生存三大威脅。

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，今年剛出生，發現訊號長時間不動，9月30日會同基隆動保所及基隆鳥會一同前往勘查，循著訊號找到基隆七堵山區，發現山頭綿延上百公尺非法鳥網，驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死。

基隆鳥會總幹事李知榕說，現場相當偏僻，根本沒有路，七堵、暖暖山區是賽鴿從海上回到台灣的路徑，因此研判鳥網是為了擄鴿勒贖的目的，這些山區會被架網捕捉鴿子，但收鴿的人只會來抓走鴿子，鳥網就棄置，造成長期性的危害，當天鳥網範圍太大，也無法全部拆完。

李知榕說，根據台灣猛禽研究會統計，2024年黑鳶黃昏聚集調查是945隻，棲地分布北部北北基桃都有，東北角瑞芳貢寮、北海岸金山萬里、基隆有不少，南部則分布在台南、高雄、屏東，中部並無夜棲黑鳶。

黑鳶屬於猛禽類，性情兇猛，主要為食腐性，會捕小鳥、老鼠、蛇等小型動物、昆蟲；基隆港多數吃內臟、雞皮、腐魚等。一次通常繁殖2顆蛋，不會超過3顆，雛鳥1到2隻成功離巢，有群聚性，在台灣的黑鳶推估有部分是遷徙的族群