快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

高市早苗當選自民黨總裁「有望成首位女首相」賴總統祝賀

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆七堵山區掛網害4隻慘死 鳥會指出黑鳶生存三大威脅

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆鳥會總幹事李知榕表示，一次4隻老鷹掛鳥網死亡相當罕見，還要解剖釐清，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥 是目前黑鳶生存三大威脅。

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，今年剛出生，發現訊號長時間不動，9月30日會同基隆動保所及基隆鳥會一同前往勘查，循著訊號找到基隆七堵山區，發現山頭綿延上百公尺非法鳥網，驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死。

基隆鳥會總幹事李知榕說，現場相當偏僻，根本沒有路，七堵、暖暖山區是賽鴿從海上回到台灣的路徑，因此研判鳥網是為了擄鴿勒贖的目的，這些山區會被架網捕捉鴿子，但收鴿的人只會來抓走鴿子，鳥網就棄置，造成長期性的危害，當天鳥網範圍太大，也無法全部拆完。

李知榕說，根據台灣猛禽研究會統計，2024年黑鳶黃昏聚集調查是945隻，棲地分布北部北北基桃都有，東北角瑞芳貢寮、北海岸金山萬里、基隆有不少，南部則分布在台南、高雄、屏東，中部並無夜棲黑鳶。

黑鳶屬於猛禽類，性情兇猛，主要為食腐性，會捕小鳥、老鼠、蛇等小型動物、昆蟲；基隆港多數吃內臟、雞皮、腐魚等。一次通常繁殖2顆蛋，不會超過3顆，雛鳥1到2隻成功離巢，有群聚性，在台灣的黑鳶推估有部分是遷徙的族群

李知榕表示，西鳶棲地遭人為開發、破壞；誤食含毒性老鼠藥麻雀或老鼠；誤觸捕賽鴿的非法鳥網、路殺等，是生存的威脅。有的老鷹吃到體內有老鼠藥的麻雀或老鼠，不一樣當場發病，累積多了就倒在路邊很可能就因此死去。

基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供
基隆港黑鳶多數吃內臟、雞皮、腐魚等。圖／基隆鳥會提供

老鼠藥 基隆港 鳥會

延伸閱讀

影／為擄鴿害4老鷹慘死七堵山頭…動保員披荊斬棘走3小時才到現場

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

影／基隆港全台最近距離看老鷹「覓食秀」 鳥友：爆4死非法鳥網太惡劣

獨／全台黑鳶不到千隻一次死4隻 猛禽會：非法鳥網衝擊族群沉重打擊

相關新聞

影／為擄鴿害4老鷹慘死七堵山頭…動保員披荊斬棘走3小時才到現場

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆動保所表示，現場沒有路可到達，連小徑也沒有，動保員荊斬...

影／基隆港全台最近距離看老鷹「覓食秀」 鳥友：爆4死非法鳥網太惡劣

基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹，老鷹曾「爆大量」同時...

獨／全台黑鳶不到千隻一次死4隻 猛禽會：非法鳥網衝擊族群沉重打擊

在10月4日世界動物日前夕，基隆傳出4隻黑鳶掛非法鳥網慘劇，全台黑鳶數量最近一次調查不到千隻。台灣猛禽研究會表示， 一口...

基隆七堵山區掛網害4隻慘死 鳥會指出黑鳶生存三大威脅

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆鳥會總幹事李知榕表示，一次4隻老鷹掛鳥網死亡相當罕見，...

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，發現訊號長時間不動，動保人員循著訊號找到基隆七堵山區，發現...

廣角鏡／小貓熊「可頌」日本病逝

去年4月前往日本多摩動物園繁衍的小熊貓「可頌」，前天不幸病逝，曾照顧牠的保育員們難過不已，粉絲們含淚跟牠說再見。園方說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。