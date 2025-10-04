壽山動物園迎中秋 黑熊啃柚子狐獴吃月餅

中秋節即將來臨，高雄壽山動物園特別為動物準備應景柚子及特製月餅，動物均展現高度興趣，狐獴吃月餅、黑熊啃柚子，動手也動腦，不僅慶祝節慶，也是讓動物行為豐富化的一環。

壽山動物園今天透過新聞稿表示，近日為動物準備應景柚子及特製月餅，除增加動物食材的豐富性，讓動物攝取不同營養成分，也感受中秋節的應景氛圍。

紅毛猩猩「阿宏」披上紅色披風開箱中秋禮盒，大口品嚐清爽多汁的柚子；黑熊「波比」手捧柚子趴臥啃咬柚子皮及果肉，模樣逗趣可愛；長鼻浣熊則抓取柚子果肉往嘴裡塞，吃得津津有味。

園方還使用牧草、仙人掌、紅蘿蔔及柳橙等製成果凍月餅，並以黃槿葉盛裝，不只長鬃狒狒喜歡，不愛吃紅蘿蔔的冠豪豬也受吸引，象龜更吃光黃槿葉。

此外，狐獴的特製月餅需透過利爪挖取，才能順利享用藏在月餅內的麵包蟲及大麥蟲；孟加拉虎的貓薄荷月餅則是用回收瓦楞紙製作的圓形貓抓板，可抓取玩樂。

高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園中秋節當日正常開園，歡迎民眾與家人、朋友一同前往，與可愛動物共度美好時光。

因停車空間有限，園方建議民眾多利用大眾運輸，或將車輛停在捷運沿線停車場，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口；亦可在鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車。