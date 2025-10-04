影／為擄鴿害4老鷹慘死七堵山頭…動保員披荊斬棘走3小時才到現場

基隆市七堵山區驚見遭人架設逾百公尺非法鳥網，4隻黑鳶掛網慘死。基隆動保所表示，現場沒有路可到達，連小徑也沒有，動保員荊斬棘走3小時才到現場，疑為擄鴿害老鷹枉死。警方表示，將加強查緝不法。

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，今年剛出生，發現訊號長時間不動，動保人員循著訊號找到基隆七堵山區，發現山頭綿延上百公尺非法鳥網，驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死。

基隆動保所長陳柏廷說，這次發現的鳥網逾百公尺，由動保所、基隆鳥會跟猛禽會一起拆除，現場沒看到行為人，此次架網的範圍非常大，動機要進一步查明，將請警方協助。

陳柏廷表示，發現鳥網的地方是在七堵、安樂交界某處山區，鳥網的支點是在兩處山脊，鳥網架拉在中間，長度逾百公尺，現場除了4隻老鷹吊掛的屍體外，還有一隻鴿子，都已死亡，4隻老鷹掛在一起，研判有可能相近時間群聚飛經時墜網。

陳柏廷說，現場沒有路可以到達，連小徑也沒有，動保人員披荊斬棘走2、3個小時才到現場，研判架網者目標是鴿子，老鷹是誤觸枉死，墜網後無法掙脫。

陳柏廷表示，架設鳥網導致保育類黑鳶死亡案件，已違反野生動物保育法騷擾虐待保育類野生動物致死，最高得處5年以下有期徒刑。動保所呼籲，若民眾或山友發現有架設鳥網情事，請撥打市民專線1999獲通報動保所前往移除。

據熟悉賽鴿比賽的人士說，竊鴿勒贖集團會在山頭「風口處」架網，七堵山區此處地形就是一處風口，賽鴿會飛過風口，目的就是為了攔劫鴿子勒贖，暖暖運動公園附近山頭也曾有架設，都會定期去收網帶回中網鴿子，現場看起來沒有路，但「收網人」還是有辦法到現場收網。