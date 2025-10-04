影／基隆港全台最近距離看老鷹「覓食秀」 鳥友：爆4死非法鳥網太惡劣

基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹，老鷹曾「爆大量」同時出現逾50多隻老鷹乘風盤旋飛翔，俯衝而下表演「覓食秀」。鳥友得知七堵山區4死，痛罵架非法鳥網者太惡劣。

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，發現訊號長時間不動，動保人員循著訊號找到基隆七堵山區，發現山頭綿延上百公尺非法鳥網，驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死。

忠一路基隆港邊海洋廣場前，民眾可近距離看到老鷹在頭頂飛來飛去，時而俯衝而下抓起食物再衝上天空，也飛到市區近忠一路大樓上空，連在二信公車總站都可以看到，距離近到現場都可聽到老鷹的叫聲，老鷹和民眾相距約不到4、5米。

基隆鳥會表示，只要天氣好，在附近的黑鳶族群都跑來覓食，海洋廣場港邊有流出一些牠們比較喜好的食物如雞皮、內臟等食腐性的食物，加上有東北季風吹，吸引牠們在空中乘著風不斷盤旋、覓食。海洋廣場前不少民眾架大砲搶拍，成為基隆人的日常。

基隆鳥會觀察，老鷹主要以死掉的動物屍體或內臟為食，在基隆港觀察到大部分都在現場吃掉，但常常將食物當玩具，在基隆港上空不斷上演黑鳶追逐玩耍的戲碼，讓民眾看得津有味，一幕接著一幕。

鳥會說，牠們很喜歡群聚及遊戲，尤其是吹東北風的日子，特別喜歡在海洋廣場南側大樓樓頂迎著風享受風箏般的頂風翱翔。