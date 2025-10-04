快訊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

叫車平台收「取消費」爭議多…乘客逾時要收費 司機未到是否也要補貼？

影／基隆港全台最近距離看老鷹「覓食秀」 鳥友：爆4死非法鳥網太惡劣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹。記者游明煌／攝影
基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹。記者游明煌／攝影

基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹，老鷹曾「爆大量」同時出現逾50多隻老鷹乘風盤旋飛翔，俯衝而下表演「覓食秀」。鳥友得知七堵山區4死，痛罵架非法鳥網者太惡劣。

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，發現訊號長時間不動，動保人員循著訊號找到基隆七堵山區，發現山頭綿延上百公尺非法鳥網，驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死。

忠一路基隆港邊海洋廣場前，民眾可近距離看到老鷹在頭頂飛來飛去，時而俯衝而下抓起食物再衝上天空，也飛到市區近忠一路大樓上空，連在二信公車總站都可以看到，距離近到現場都可聽到老鷹的叫聲，老鷹和民眾相距約不到4、5米。

基隆鳥會表示，只要天氣好，在附近的黑鳶族群都跑來覓食，海洋廣場港邊有流出一些牠們比較喜好的食物如雞皮、內臟等食腐性的食物，加上有東北季風吹，吸引牠們在空中乘著風不斷盤旋、覓食。海洋廣場前不少民眾架大砲搶拍，成為基隆人的日常。

基隆鳥會觀察，老鷹主要以死掉的動物屍體或內臟為食，在基隆港觀察到大部分都在現場吃掉，但常常將食物當玩具，在基隆港上空不斷上演黑鳶追逐玩耍的戲碼，讓民眾看得津有味，一幕接著一幕。

鳥會說，牠們很喜歡群聚及遊戲，尤其是吹東北風的日子，特別喜歡在海洋廣場南側大樓樓頂迎著風享受風箏般的頂風翱翔。

鳥友得知七堵山區有老鷹掛網4死都相當氣憤，一名鳥友說，警方要加取締山區非法鳥網，架網者太惡劣，林姓鳥友表示，看現場的逾百公尺長的鳥網，架法可說是「一網打盡，只要飛進去根本沒有生路，太殘忍了，應重罰、抓去關。」

基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹。記者游明煌／攝影
基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹。記者游明煌／攝影
基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹。記者游明煌／攝影
基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹。記者游明煌／攝影
基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹。記者游明煌／攝影
基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹。記者游明煌／攝影

基隆港 鳥會 東北季風

延伸閱讀

獨／全台黑鳶不到千隻一次死4隻 猛禽會：非法鳥網衝擊族群沉重打擊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

基隆海洋老鷹嘉年華大遊行明登場 市區大範圍封路交管

基隆海洋老鷹嘉年華...森巴風情舞熱城市 萌小鷹、鷹站長空飄氣球爭寵

相關新聞

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，發現訊號長時間不動，動保人員循著訊號找到基隆七堵山區，發現...

影／基隆港全台最近距離看老鷹「覓食秀」 鳥友：爆4死非法鳥網太惡劣

基隆港因有東北季風吹來助長風勢，海洋廣場是全台可最近距離賞鷹的地方，每天都吸引很多民眾拍攝、看老鷹，老鷹曾「爆大量」同時...

獨／全台黑鳶不到千隻一次死4隻 猛禽會：非法鳥網衝擊族群沉重打擊

在10月4日世界動物日前夕，基隆傳出4隻黑鳶掛非法鳥網慘劇，全台黑鳶數量最近一次調查不到千隻。台灣猛禽研究會表示， 一口...

廣角鏡／小貓熊「可頌」日本病逝

去年4月前往日本多摩動物園繁衍的小熊貓「可頌」，前天不幸病逝，曾照顧牠的保育員們難過不已，粉絲們含淚跟牠說再見。園方說，...

小貓熊「可頌」客死異鄉 台北動物園哀悼、粉絲不敢相信

去年4月前往日本多摩動物園的小熊貓「可頌」，昨天清晨不幸病逝，讓曾經照顧牠的保育員們難過不已。台北市立動物園今在臉書發布...

嘉義布袋鹽田迎候鳥 高雄鳥會推賞鳥小旅行、招募志工

嘉義布袋鹽田濕地是台灣西南沿海重要野鳥棲息地，每年吸引超過3萬隻水鳥聚集，還有160隻滯夏黑面琵鷺棲息，高雄市野鳥學會長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。