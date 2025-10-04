聽新聞
獨／全台黑鳶不到千隻一次死4隻 猛禽會：非法鳥網衝擊族群沉重打擊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死，動保人員痛心，報警追查架網人，依違反野生動物保育法緝凶，鳥網逾百公尺。圖／基隆動保所提供
驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死，動保人員痛心，報警追查架網人，依違反野生動物保育法緝凶，鳥網逾百公尺。圖／基隆動保所提供

在10月4日世界動物日前夕，基隆傳出4隻黑鳶掛非法鳥網慘劇，全台黑鳶數量最近一次調查不到千隻。台灣猛禽研究會表示， 一口氣失去4隻是沉重打擊，擔憂非法鳥網高度衝擊有群聚行為的黑鳶族群

台灣猛禽研究會說，台灣黑鳶曾在1990年代跌至不到200隻，近年雖逐漸回升，但族群仍脆弱不堪。這次一口氣失去4隻，對具群聚習性的黑鳶來說，是相當大的威脅，一次死這麼多隻，相當罕見，擔心還有更多陷阱藏在人煙罕至的市郊地區，默默奪取更多猛禽的生命。

台灣猛禽研究會表示，非法鳥網不只殘害猛禽也危及生態系統，黑鳶不能再承受這樣的損失，已造成黑鳶生存的困境，請大家一起阻止非法陷阱。

黑鳶位於食物鏈頂端，是環境健康與生物多樣性的重要指標物種。台灣猛禽研究會說，1992年基隆鳥會沈振中老師調查全台黑鳶曾經降到不到200隻，2012年屏東科技大學鳥類生態研究室從死去黑鳶屍體中驗到劇毒加保扶農藥，之後又從其他個體驗出超量的老鼠藥，政府機關則停止農地免費發送老鼠藥給農民的政策。

猛禽會於秋冬兩季會號召志工進行全台黑鳶族群及夜棲地同步調查，自2013年全台黑鳶數量雖逐年成長，但族群數量仍未脫離危機。

2022全台黑鳶黃昏聚集同步調查數量879隻，創下從1992年開始監測黑鳶族群數量，南北族群有感增加。北部在東北角、萬里、瑞芳、貢寮、翡翠水庫等數量都有不少。基隆港每天白天有很多黑鳶覓食，入夜後再返回棲地。

農業部林業署今年1月曾發布黑鳶族族調查數據指出，2024年黑鳶全台同步調查顯示，黑鳶族群數量延續從2013年起族群數量逐年增長趨勢，去年9月調查記錄到873隻留鳥族群，至12月含遷移族群後達945隻。調查顯示北部地區北海岸數量明顯增加，其中新北市貢寮地區達180隻，鄰近的東北角樣區78隻、新北市萬里142隻。

基隆七堵山區驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死，動保人員痛心，報警追查架網人，依違反野生動物保育法緝凶。圖／基隆動保所提供
基隆七堵山區驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死，動保人員痛心，報警追查架網人，依違反野生動物保育法緝凶。圖／基隆動保所提供

