小貓熊「可頌」日本病逝 北市動物園發文哀悼

身負域外族群繁衍重責大任，台北市立動物園小貓熊「可頌」去年4月赴日，但園方今天表示，可頌自9月出現精神不佳等狀況，隨後檢查出胸腔內有感染，最終在昨天清晨離世。

動物園在臉書發文表示，去年4月前往日本東京多摩動物園的可頌在今年9月中旬被觀察到出現精神不佳、常伏臥於地板、活動力下降的情況，多摩動物園醫療照護團隊隨即展開治療，密切觀察牠的狀態。

動物園說，可頌在治療期間一度出現呼吸困難狀況，接著在9月下旬短暫好轉，隨後再度被觀察到食慾減退、體力與活動量再度下降，並檢查出胸腔內有感染及積液，導致牠呼吸更加費力。

動物園表示，儘管照養團隊持續提供密切醫療照護，可頌仍在昨天清晨離世。園方同時感謝牠曾帶來的陪伴。

可頌2017年出生於台北市立動物園，動物園曾表示，牠的個性膽大心細，是相對穩定、敏感度低且不挑食的個體，成為赴日相親的最佳人選，因此在日本動物園暨水族館協會（Japanese Association of Zoos andAquariums，JAZA）協調下，安排前往日本進行交換血緣任務。