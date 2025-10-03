小貓熊「可頌」客死異鄉 台北動物園哀悼、粉絲不敢相信

去年4月前往日本多摩動物園的小熊貓「可頌」，昨天清晨不幸病逝，讓曾經照顧牠的保育員們難過不已。台北市立動物園今在臉書發布噩耗，粉絲們不敢相信，含淚跟牠說再見。

雄性小貓熊「可頌」2017年6月11日出生，父親為「歡歡」、母親是「美可」。台北市立動物園保育員觀察，可頌擁有相當穩定的個性，相較其他個體來得膽大心細，對於陌生事物保持戒心也充滿好奇，牠的穩定性、低敏感度、配合度、不挑食等種種優點，成為日本交換血緣時的最佳相親名單，也擔起小貓熊域外族群繁衍重任。

台北市立動物園表示，「可頌」去年4月前往日本多摩動物園，今年9月中旬被觀察到出現精神不佳、常伏臥於地板，呈現活動力下降的情況。多摩動物園醫療照護團隊隨即展開醫療診治與藥物治療，並密切觀察「可頌」狀態。

台北市立動物園說，在治療期間，「可頌」一度出現呼吸困難，雖經藥物控制與醫療照護，9月下旬曾短暫好轉，隨後食慾卻逐漸減退，體力與活動量也再度下降；進一步檢查發現牠的胸腔內有感染與積液，讓「可頌」呼吸更趨費力，醫療團隊立即追加抗生素及相對應之治療。

台北市立動物園不捨，儘管照養團隊持續全力搶救，「可頌」最終仍於10月 2日清晨離世，謝謝牠曾陪伴我們的無數時光。