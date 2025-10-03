高雄鳥會招募布袋鹽田志工 守護候鳥樂園

林業及自然保育署嘉義分署補助高雄鳥會，將於11月1日至2日舉辦「布袋鹽田志工招募課程」，名額25人，須年滿18歲。完成培訓後，將成為高雄鳥會正式志工，守護布袋這片候鳥樂園。

高雄市野鳥學會今天發布新聞稿表示，鳥會長期認養布袋鹽田濕地，此地位於嘉南平原沿海區域，是國際鳥盟認定的重要野鳥棲息地，更是東亞、澳候鳥遷徙重要的中繼站及度冬區。

此地度冬的水鳥數量居全台之冠，大量水鳥是布袋鹽田冬季的日常居民，迷人的黑面琵鷺更是冬季常客；春夏之際有東方環頸鴴、高蹺鴴、二級保育類小燕鷗以及小白鷺、夜鷺等在這個區域繁殖。

高雄鳥會說，將招募25名志工，一同來守護布袋鹽田濕地，報名截止日期為10月28日。志工訓練課程內容涵蓋因應氣候變遷下的人鳥方舟行動、布袋鹽田鳥類與濕地改善現況及嘉濱地區400年漁鹽文化與土地利用，透過2天課程與實地體驗，學習如何與鳥類、濕地共生。

此外，在嘉義縣政府經費補助下，高雄鳥會規劃「布袋小旅行、賞鳥好采頭」，將於10月11日舉辦。行程從布袋濕地生態園區出發，在專業導覽帶領下觀察水鳥的優雅身影，並走進在地食品工廠，體驗傳統菜脯DIY，深入了解布袋特有的菜脯產業。

2場活動報名請洽高雄鳥會，電話:07-2152525。