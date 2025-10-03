聽新聞
嘉義布袋鹽田迎候鳥 高雄鳥會推賞鳥小旅行、招募志工
嘉義布袋鹽田濕地是台灣西南沿海重要野鳥棲息地，每年吸引超過3萬隻水鳥聚集，還有160隻滯夏黑面琵鷺棲息，高雄市野鳥學會長期認養守護溼地，10月11日將舉辦布袋小旅行，帶遊客賞鳥采風，11月1日舉辦志工招募培訓課程，要大家一起守護溼地及鳥類。
高雄市野鳥學會表示，財政部國有財產署所屬的布袋鹽田土地，面積達343公頃，每年9月至隔年4月是候鳥齊聚的季節，吸引許多愛鳥人士到訪，高雄鳥會攜手嘉義縣政府農業處、林業及自然保育署嘉義分署等單位，在候鳥季期間推出一系列活動，邀請大家一同參與。
高雄鳥會今年規畫適合親子參與的「布袋小旅行—賞鳥好采頭」，10月11日從布袋濕地生態園區出發，專業導覽人員帶領觀察水鳥，並走進在地食品工廠DIY傳統菜脯，結合賞鳥與地方產業，深度體驗濕地生態與社區文化，報名連結 https://kwbs.neticrm.tw/civicrm/event/info?reset=1&id=649。
此外，高雄鳥會11月1日、2日將舉辦布袋鹽田志工培訓課程，專為想認識鹽田濕地保育的民眾設計課程，透過實地體驗學習與鳥類及濕地共生，完成培訓將成為高雄鳥會志工，與布袋鹽田團隊攜手守護候鳥樂園，報名連結 https://kwbs.neticrm.tw/civicrm/event/info?reset=1&id=634。
