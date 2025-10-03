臺德搜救犬交流落幕 桃消 April 勇奪全臺首隻高級路徑追蹤犬
消防署特種搜救隊3日舉行「臺德搜救犬交流訓練」閉幕典禮，為期5天的課程順利完成。本次訓練邀請德國聯邦救難犬協會（Bundesverband Rettungshunde e.V., BRH）第二副主席Mrs.Ulrike Gehner率領12名教官來臺，共有來自各縣市消防機關與民間團體的42組學員與犬隻參加，訓練重點放在「瓦礫搜索」與「路徑追蹤」兩大領域。
消防署指出，臺灣早已具備國際水準的「瓦礫搜索犬」，在土耳其0206大地震等重大任務中表現卓越，但隨著臺灣邁入高齡化社會，失智與失蹤人口逐年增加，如何在黃金時間內迅速尋回失蹤者，成為搜尋工作新挑戰，因此消防署積極推動「路徑追蹤犬」訓練，透過犬隻辨識人體脫落皮屑與氣味特徵，追蹤特定個體的移動路徑，強化山域及失蹤人口搜救效能。
德國聯邦救難犬協會是全球搜救犬訓練的先驅機構之一，擁有超過40年的實務經驗，不僅曾在921大地震派員來臺支援，也與消防署簽訂合作備忘錄（MOU）展開訓練交流。協會也長期在「路徑追蹤搜救犬」領域、瓦礫搜索、森林區域搜尋等多項領域具備專業，成為我國發展此能力的最佳學習對象。
此次訓練成果豐碩，多組犬隻順利通過「路徑追蹤測驗」，其中桃園市政府消防局搜救犬April（領犬員盧弘恩）為臺灣首次通過高級路徑追蹤測驗（MTE）的搜救犬，通過初級（MTB）路徑追蹤的搜救犬有5組，分別是臺中市政府消防局搜救犬Peng Fu（領犬員李偉碩），臺中市政府消防局搜救犬Queen（領犬員陳伊媛），臺中市政府警察局警犬Uhoo（領犬員蕭至汎），臺南市政府消防局搜救犬Taco（領犬員劉彥煌），財團法人台灣偵搜犬協會搜救犬Wilson（領犬員吳榮富）。
消防署表示，未來這些犬隻將協助山域及失蹤人口的搜尋行動，不僅能縮短搜尋時間、提高尋獲成功率，更能減少人力與風險，直接守護寶貴人命。
消防署強調，這次交流訓練不僅讓臺灣搜救犬的專業能量更加精進，也為我國建立的「國際搜救犬交流平台」奠下基礎。未來將持續推動與BRH及其他國際專業機構的合作，持續大力推動「路徑追蹤搜救犬」的訓練與發展，並在國內建立更加完備的搜救犬專業體系，整合民間與政府資源，共同提升在人命搜尋任務中的效能與速度。
