桃市破獲非法繁殖場救出37品種犬　將開罰業者

桃園市動保處今天表示，在大溪區破獲非法犬繁殖場，查獲拉布拉多、博美、柴犬等共37隻品種犬，業者承認非法繁殖、買賣犬隻，將依法開罰，結案後犬隻將視情況開放抽籤認養。

桃園市政府動物保護處表示，接獲民眾陳情大溪區某舊豬舍疑似非法繁殖犬隻，經調查後，日前會同桃園市政府警察局大溪分局員警前往稽查。

動保處指出，在現場查獲拉布拉多、博美、柴犬、瑪爾濟斯等共37隻品種犬，多數犬隻指甲過長、犬毛打結，且母犬有繁殖過跡象，疑似長期關籠。

動保處說，經查該業者有多次販賣犬隻行為，每隻幼犬以新台幣1000至2000元不等價格販售，稽查時，業者也當場承認非法繁殖、買賣犬隻等犯行，後續將依動物保護法處10萬元以上、300萬元以下罰鍰。

動保處也說，考量本案犬隻皆無正當管道來源，為保障犬隻安全依法全數扣留，將持續釐清動物來源及健康狀況，若有故意致動物重傷或死亡情形，也將依法函送地檢署偵辦；本案結案後，將視犬隻健康狀況開放民眾抽籤認養。