石虎重返台中淺山！農友自購40台相機記錄 傳出令人振奮好消息

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
今年5月中旬自動相機捕捉到石虎出沒於東勢軟埤坑社區的林地。圖／東勢區軟埤坑休閒農業區提供
今年5月中旬自動相機捕捉到石虎出沒於東勢軟埤坑社區的林地。圖／東勢區軟埤坑休閒農業區提供

在台中東勢、新社等淺山地區，石虎正悄悄回到農村與果園之中。林業及自然保育署台中分署十年監測見證生態復甦，在「石虎日」前夕，公布最新監測數據顯示，這種瀕危的原生貓科動物活動範圍，已從過去僅限於深山區域，逐漸擴展至淺山地帶的農田與果園，為石虎保育工作帶來令人振奮的好消息。

林保署台中分署表示，根據近10年的監測資料，2016年時，石虎僅零星出現在大安溪流域及東勢與和平交界的山區，2018年至2020年間雖有增加但仍集中於深山；然而近兩年情況出現明顯轉機，石虎在東勢淺山與大甲溪沿岸的活動紀錄大幅增加，且活動地點與推動「友善石虎農作標章」的田區高度重疊，顯示友善農業政策正在發揮實質成效。

東勢地區由於位於「台中西部淺山保育軸帶」的核心位置，是中部石虎族群交流的關鍵廊道；截至今年9月底，已有36位農友化身「公民科學家」，取得友善石虎農作標章認證，承諾不使用除草劑、採行草生栽培、不放養犬貓等友善措施；令人感動的是，許多農友主動投入生態監測工作。

農友田家瑞參與林下經濟輔導計畫，剛在培育椴木香菇的田區架設相機後，不久便捕捉到石虎身影；農友劉其忠與陸巧嵐更連續兩年在果園記錄到石虎活動；這些珍貴影像，不僅證明友善農作能為野生動物提供安全棲息環境，也象徵著石虎重返人類生活圈的歷史時刻。

台中分署並指出，除了個別農友的努力，社區也串聯守護生態，以大茅埔社區今年首度在大甲溪流域記錄到石虎頻繁活動，並運用GIS資料庫追蹤其遷徙路徑；軟埤坑社區則積極培訓社區監測人才，讓更多居民參與守護工作，農友們甚至自發團購近40台自動相機，主動學習架設技巧與農田生態調查方法，真正將保育理念融入日常生產活動。

大茅埔調查團於去年10月至今年8月間，共拍攝到22次石虎出沒畫面。圖／大茅埔調查團提供
大茅埔調查團於去年10月至今年8月間，共拍攝到22次石虎出沒畫面。圖／大茅埔調查團提供
今年1月下旬石虎在軟埤坑農友田家瑞的椴木香菇田區活動。圖／田家瑞提供
今年1月下旬石虎在軟埤坑農友田家瑞的椴木香菇田區活動。圖／田家瑞提供

石虎 動物

