黑琵嬌客估這幾天陸續抵台度冬 南市兵推救援大量鳥類因應

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
有鑑於往年時傳出罹患禽流感等憾事，台南市府農業局今辦理「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」，圖為往年搶救黑琵作業情形。圖／台南市政府農業局提供
有鑑於往年時傳出罹患禽流感等憾事，台南市府農業局今辦理「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」，圖為往年搶救黑琵作業情形。圖／台南市政府農業局提供

黑面琵鷺將陸續抵台度冬， 鑑於往年傳出罹患禽流感等憾事，台南市府農業局今辦理「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」，未雨綢繆因應，為這群遠來嬌客營造更友善棲地環境。

農業局資料顯示，去年台南停棲度冬黑琵數量達2088隻，今年為2439隻，為近7年新高，大多分布於曾文溪口黑面琵鷺保護區、七股頂山賞鳥亭及四草野生動物保護區等區域。目前仍有10多隻留鳥在北門三灣寮，而隨著往年黑琵來台度冬時間點大約落在教師節前後，推估應該就在這幾天。

為提升野鳥救護應變能力，台南市政府、農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所、內政部國家公園署台江國家公園管理處及各保育團體今下午在市府民治市政中心辦理「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」。

本次進行三類假想狀況救援演練：包括一般傷鳥救援、黑面琵鷺等保育類傷鳥救援及染禽流感傷鳥救援，分別進行搜救演練、急救演練、演練巡查及清理棲地三步驟，以兵棋推演方式，精簡快速演練搜救和傷鳥救護醫療等程序操作，再由裁判官提供寶貴改善建議。

農業局長李芳林表示，盼能藉由兵棋推演，強化面對實際狀況時反應能力，以最高效率在最短時間內做最適當資源調配，進行搶救工作，將傷害影響降至最低，公私協力共同為來台度冬的候鳥及本地留鳥營造安全棲息環境。

農業局森林及自然保育科科長朱健明說，為避發生黑琵感染肉毒桿菌死亡情形，民眾若發現有黑面琵鷺個體活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，請立即通知農業局，聯絡電話（06）6321731，或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院金華院醫治，縮短救援及救治時間。

黑琵在台南普查數量為2439隻，為近7年來新高。圖／台南市政府農業局提供
黑琵在台南普查數量為2439隻，為近7年來新高。圖／台南市政府農業局提供
有鑑於往年時傳出罹患禽流感等憾事，台南市府農業局今下午辦理「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」，希望未雨綢繆因應。圖／台南市政府農業局提供
有鑑於往年時傳出罹患禽流感等憾事，台南市府農業局今下午辦理「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」，希望未雨綢繆因應。圖／台南市政府農業局提供

黑面琵鷺 野生動物保護區 禽流感

