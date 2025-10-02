快訊

駐台使節參訪瑞芳動物之家 新北動保處盼推廣國際認養

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處今於瑞芳動物之家接待來自馬來西亞、奧地利、匈牙利、泰國及汶萊等5國、共8位駐台使節參訪。圖／新北市動保處提供
新北市動保處今於瑞芳動物之家接待來自馬來西亞、奧地利、匈牙利、泰國及汶萊等5國、共8位駐台使節參訪。圖／新北市動保處提供

新北市動保處今於瑞芳動物之家接待來自馬來西亞、奧地利、匈牙利、泰國及汶萊等5國、共8位駐台使節參訪，向國際友人介紹新北市在流浪動物救援與收容上的努力。動保處表示，除積極推動本地認養外，更希望透過駐臺使節的協助，將「終養，不棄養」的理念推廣至國際，讓更多毛寶貝有機會找到溫暖的家。

動保處表示，藉由此次參訪，也希望外國使節能幫忙推廣國際認養，串聯愛的橋梁，動保處將全程協助，提供動物健康檢查、疫苗注射、絕育手術、出境檢疫與機票安排，確保動物能安全踏上新旅程。國際認養讓愛跨越國界，期盼透過多元合作，讓新北的流浪動物走向世界各地，開啟幸福新生活。

今天現場各國貴賓對動物保護方面議題多有討論，了解到各國家皆有動物保護相關法令，例如馬來西亞政府在2015年通過了「2015年動物福利法令」；奧地利於2005年通過聯邦動物，對於飼主責人及寵物登記都有規範；保護法美國則規定領養人至少需年滿十八歲，領養前須經過與收容所人員面談，確認是否合適，方可認養，與新北作法相似。

在與瑞芳動物之家毛寶貝互動中，來賓們訝異地觀察到所內的狗相當穩定、親人，與一般流浪動物的印象不相同，並對工作人員與志工長期付出的努力表達高度肯定。

新北市動保處今於瑞芳動物之家接待來自馬來西亞、奧地利、匈牙利、泰國及汶萊等5國、共8位駐台使節參訪。圖／新北市動保處提供
新北市動保處今於瑞芳動物之家接待來自馬來西亞、奧地利、匈牙利、泰國及汶萊等5國、共8位駐台使節參訪。圖／新北市動保處提供

