高雄特搜隊員救光復浪浪還領養 醫療站專車送到家

花蓮光復鄉堰塞湖災情，流浪犬「168」被救出後情緒淡定，只有看到救援牠的高雄搜救員才有反應。花蓮動物醫療站透露，「168」有家了，領養牠的就是這名高雄搜救員。

有許多寵物也成堰塞湖災情受災戶，花蓮動物醫療站救援超過120隻犬、貓、鴨子及烏龜等寵物，設有醫療站、照護區及寵物美容，安排獸醫、寵物保姆等24小時輪班，傷勢較嚴重則轉送鄰近動物醫院治療。

除了搜救人員救援、民眾主動送來，也有派一組搜救小隊災區救援，若遇情況危急，還有行動急診室由獸醫、獸醫助理到災民家中緊急醫療處置，動物醫療站預計駐點至7日。

花蓮動物醫療站寵物保姆志工蕭立強說，經救援出的貓狗多為穿刺、撕裂等外傷，也有感冒虛弱的狀況，經治療後就會安置在醫療站，待狀況穩定後由飼主帶回，或媒合民眾認養。

蕭立強說，犬貓也會有創傷壓力症候群，精神不好、食慾下降或害怕等情況，保母志工努力陪伴，帶牠們去散步等，也有寵物美容服務，讓毛小孩們早日恢復，約有20隻寵物被領回。

蕭立強說，一隻名為「168」的米克斯狗狗9月28日被高雄特搜隊送到醫療站，對其他人都沒有反應，唯獨看到救牠出來的特搜隊員才會搖尾巴、蹭頭撒嬌，這名隊員決定領養牠，今天一早由志工專車送到高雄。