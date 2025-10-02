快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

高雄特搜隊員救光復浪浪還領養 醫療站專車送到家

中央社／ 花蓮縣2日電

花蓮光復鄉堰塞湖災情，流浪犬「168」被救出後情緒淡定，只有看到救援牠的高雄搜救員才有反應。花蓮動物醫療站透露，「168」有家了，領養牠的就是這名高雄搜救員。

有許多寵物也成堰塞湖災情受災戶，花蓮動物醫療站救援超過120隻犬、貓、鴨子及烏龜等寵物，設有醫療站、照護區及寵物美容，安排獸醫、寵物保姆等24小時輪班，傷勢較嚴重則轉送鄰近動物醫院治療。

除了搜救人員救援、民眾主動送來，也有派一組搜救小隊災區救援，若遇情況危急，還有行動急診室由獸醫、獸醫助理到災民家中緊急醫療處置，動物醫療站預計駐點至7日。

花蓮動物醫療站寵物保姆志工蕭立強說，經救援出的貓狗多為穿刺、撕裂等外傷，也有感冒虛弱的狀況，經治療後就會安置在醫療站，待狀況穩定後由飼主帶回，或媒合民眾認養。

蕭立強說，犬貓也會有創傷壓力症候群，精神不好、食慾下降或害怕等情況，保母志工努力陪伴，帶牠們去散步等，也有寵物美容服務，讓毛小孩們早日恢復，約有20隻寵物被領回。

蕭立強說，一隻名為「168」的米克斯狗狗9月28日被高雄特搜隊送到醫療站，對其他人都沒有反應，唯獨看到救牠出來的特搜隊員才會搖尾巴、蹭頭撒嬌，這名隊員決定領養牠，今天一早由志工專車送到高雄。

寵物 動物醫院 花蓮

延伸閱讀

花蓮前縣長陳清水辭世享壽82歲 徐榛蔚發文悼念

隔天球賽應援！統一獅Uni-Girls堅持赴花蓮救災 志工曝「私下暖心面」

許智傑搶宣布：年底高雄有廉航直飛日本熊本、星宇明年進駐

台中公益組織成「禮儀超人」 到花蓮捐骨罐協助罹難者後事

相關新聞

111周年送禮！北市動物園遭怨條件太嚴苛 園方曝：還有第二波

台北市立動物園推出111周年園慶活動，生日、身分證字號有3個1的民眾可到動物園兌換限量111份精美小禮，不少民眾表示條件...

珍古德辭世享耆壽91歲 動保人士：引領自己為動物與環境發聲的領航員

英國著名黑猩猩保育專家珍古德（Jane Goodall）昨於睡夢中辭世，享耆壽91歲。全世界今紛紛向這位保育巨人致敬。有...

毛小孩的爸媽注意...在北市做過這事 就能抽2000元寵物外出大禮包

北市今年首辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，號召前3季參加過5類課程的飼主即日起至10月7日趕快來登記，將有10位幸運兒能免費...

史上最大瀕危動物輸韓繁殖 六福集團啟動犀牛外交計畫

六福旅遊集團總裁賴振融今宣布，六福野生動物園將輸出正值適齡繁殖期的犀牛至韓國姊妹園「愛寶樂園」，規模在數量、體型與體重上...

「救救嗨咕」 鵬管處推電子書邀遊客責任旅遊護海龜

屏東小琉球是熱門旅遊勝地，也是全台綠蠵龜最密集海域之一。為了讓更多遊客認識海龜與環境保護，大鵬灣國家風景區管理處推出電子...

高雄二港口外海海龜遭漁網纏繞 海巡救援野放

海巡署艦隊分署高雄海巡隊今天巡邏時，在高雄二港口外海發現一隻海龜遭漁網纏住，巡防艇人員立即打撈上艇割除，經檢視海龜無明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。