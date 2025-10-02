111周年送禮！北市動物園遭怨條件太嚴苛 園方曝：還有第二波

台北市立動物園推出111周年園慶活動，生日、身分證字號有3個1的民眾可到動物園兌換限量111份精美小禮，不少民眾表示條件太嚴，不過園方表示，限量禮物兌換狀況踴躍，今天中午已發完111份，但確保今天來遊玩民眾都能換到將加碼，並已規畫第二波活動。

動物園為慶祝111周年推出一系列慶祝活動，10月底前111位符合3項條件之一，可兌換禮物1份，「身分證字號中有3個1」、「生日中有3個1」、「生日是民國111年1月1日、111年11月11日」，共限量111份，園方在臉書發文隨即引發熱議，還有不少網友直呼「太難」、「每個條件都差1個1」。

不過園方表示，當初在規畫該活動希望能夠與民同樂，共同分享過生日喜悅，若單就生日條件平均每年符合人數約有15人，還不包括同年同月生者，加上還有身分證等條件符合等，人數至少逾千人，兌換狀況也比預期來得好，今天上午來兌換人數已經超過原先限定數量。

園方說，原先預期兌換高峰可能是中秋連假，但昨天開放兌換後，民眾相當踴躍，也有不少爸爸媽媽要來幫小朋友領禮物，經討論後今天仍繼續加發份數，至少讓今天前來兌換的民眾都能開心領到精美小禮物，後續也將規畫第二波加碼活動與民同樂。