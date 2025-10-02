珍古德辭世享耆壽91歲 動保人士：引領自己為動物與環境發聲的領航員

英國著名黑猩猩保育專家珍古德（Jane Goodall）昨於睡夢中辭世，享耆壽91歲。全世界今紛紛向這位保育巨人致敬。有動保人士指出，珍古德是引領自己持續為動物及自然環境努力的領航員。

珍．古德研究所（Jane Goodall Institute）今早證實，研究所創辦人、聯合國和平大使 珍．古德博士因自然原因辭世，享耆壽91歲。全世界無不為這名保育界巨擘致敬。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏回顧，20多年前自己曾在美國的世界動物保護大會上採訪過珍古德博士，她對動物及環境付出行動的精神與毅力，充滿堅定與溫柔的能量。

陳玉敏指出，珍古德晚年非常關心工業化集約畜牧以及人類過度肉食，尤其是對經濟動物造成的痛苦，以及大規模砍伐毀滅森林以飼養經濟動物及其作物，對自然環境及野生動植物造成的傷害，希望我們能跟隨她的精神，持續努力與改變。

陳玉敏也說，珍古德是引領自己持續為動物及自然環境努力的領航員之一。

台灣友善動物協會表示，珍古德博士在自然界裡與黑猩猩並肩生活，觀察牠們的情感、社會行為，挑戰人類獨有的偏見，從而改寫了動物在科學與倫理上的地位，她後半生不僅是科學家，更是一位行動者，除了珍古德學院、根與芽教育計畫外，也致力於保護棲地、恢復生態、喚醒年輕世代對自然與動物的尊重。

協會指出，珍古德的飲食選擇中，也反映了她對動物的尊重，她曾公開提到自己從肉類飲食轉為植物性飲食，認為在飲食上的選擇是對動物、環境與人類健康的責任，她甚至出版過純素料理書，鼓勵世人減少肉類消費。

協會表示，珍古德的離去，讓世界失去一位溫柔而堅定的聲音，但她留下的精神與行動，將在人類文明史上持續迴盪。

「黑熊媽媽」、屏東科技大學野生動物保育研究所教授黃美秀感性表示，珍古德的地球救援任務已了，「辛苦您了，也十分感謝您，您為這時代提供的保育典範，後輩我等雖不及，但持續努力。」