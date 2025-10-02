毛小孩的爸媽注意...在北市做過這事 就能抽2000元寵物外出大禮包

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市「毛爸媽返校日」抽獎活動即日起至7日開放登記，中獎名單9日公布。圖／北市動保處提供
北市今年首辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，號召前3季參加過5類課程的飼主即日起至10月7日趕快來登記，將有10位幸運兒能免費獲得野餐墊、雨傘及寵物細針梳等價值2000元的「寵物外出大禮包」，中獎名單9日公布。

動保處表示，每年與社區大學合辦3季毛孩學院課程，也有「台北e大」線上課程，動物友善空間計畫則固定舉辦10場次「寵物外出禮儀」課程，另輔導台北市寵物商業同業公會「2025幸福毛小孩-人寵關係育兒先修課程」、台北市陪伴犬協會「114年度犬隻行為訓練」等課程。

為獎勵認真學習照護毛孩的飼主，動保處今年首度舉辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，凡1月至9月參加過動保處舉辦或與民間團體合作等5類課程的毛爸媽，就可以登記，對象不限台北市民，只要在北市動物之家認養犬貓或在北市特定寵物業購買過寵物的飼主也能參加。

活動即日起至10月7日開放線上登記抽獎資格，動保處特別為飼主準備10份價值2000元的「寵物外出大禮包」，包含適合帶毛孩外出的野餐墊、雨傘及寵物細針梳等多樣實用好物，10月9日下午2時公布得獎名單。

領獎方式則是10月18日中午12時至下午6時在信義廣場狗活動區「2025台北狗狗運動嘉年華－柯基PK大賽」的現場領獎，其中3名獲獎者在場分享上課心得，還能拿到市價1200元「磁吸快充行動電源」的加碼禮。

動保處說，與台北市寵物商業同業公會合作舉辦該活動，當天不只安排有趣的狗狗競賽，還有寵物市集、獸醫師義診、犬隻行為講座，以及免費狂犬病疫苗注射等活動。

北市動保處「毛爸媽返校日」抽獎活動，中獎者可獲含適合帶毛孩外出的野餐墊、雨傘及寵物細針梳等價值2000元的「寵物外出大禮包」。圖／北市動保處提供
北市今年首辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，10位幸運兒將能免費獲得價值2000元的「寵物外出大禮包」，此為示意圖。本報資料照片
北市今年首辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，10位幸運兒將能免費獲得價值2000元的「寵物外出大禮包」。圖／台北市動保處提供
