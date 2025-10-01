史上最大瀕危動物輸韓繁殖 六福集團啟動犀牛外交計畫

六福旅遊集團總裁賴振融今宣布，六福野生動物園將輸出正值適齡繁殖期的犀牛至韓國姊妹園「愛寶樂園」，規模在數量、體型與體重上皆創台灣史上最大。這批犀牛最快將於明年底赴韓，肩負推動全球犀牛基因多樣化的使命，樹立台灣在瀕危動物跨國保育上的新典範。

根據國際犀牛基金會最新統計，全球犀牛數量在2024年已較前一年減少1290隻，其中南方白犀牛年降幅超過11%，為所有亞種之最。面對盜獵與棲地縮減的威脅，六福旅遊集團長年深耕瀕危動物保育與國際交流，犀牛繁育成果不僅居全台之冠，更被視為國際指標園區。

賴振融表示，2025年7月六福旅遊集團與韓國最大主題樂園「愛寶樂園」簽署跨國保育合作備忘錄後，雙方再度邁出關鍵一步，正式締結姊妹園。六福野生動物園總經理葉忠岳與愛寶動物園園長鄭東熙今共同簽署友好交流協定，並宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，攜手推動瀕危動物保育。

與2021年遠赴日本的6歲母犀牛「艾瑪」不同，此次輸出對象為正值繁殖黃金期的犀牛，期盼能在韓國早日傳出喜訊。為迎接這批犀牛，愛寶樂園已於今年9月派遣獸醫與保育專業團隊來台交流，六福野生動物園也同步展開前置準備，全力備戰，確保台灣史上最大規模的近危動物輸出任務順利完成。

賴振融強調，大型野生動物的醫療與保育需要高度專業，六福野生動物園是全球少數同時具備繁育、醫療與輸出能力的園區，更是國內唯一具犀牛輸出實績的單位。

近年六福旅遊集團更連續舉辦國際動物保育工作坊，並參與多個國際組織，不僅日本、韓國，甚至印尼及歐美各國皆表達合作意願。未來計畫將聚焦三大方向：一是透過跨國交流拓展犀牛基因庫；二是推動國際人才交流強化醫療與照護；三是優化展場與知識傳遞，確保犀牛在人工環境中享有接近原棲地的生活品質。