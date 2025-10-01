「救救嗨咕」 鵬管處推電子書邀遊客責任旅遊護海龜

屏東小琉球是熱門旅遊勝地，也是全台綠蠵龜最密集海域之一。為了讓更多遊客認識海龜與環境保護，大鵬灣國家風景區管理處推出電子書「救救嗨咕，做個負責任的旅人」，用可愛插畫提供友善旅遊方法及科普知識，邀請旅人落實負責任旅遊。

電子書以綠蠵龜保育為核心，帶領讀者了解小琉球的海龜數量、海龜誤食垃圾的原因，及日常旅遊中如何透過簡單行動減少環境壓力。電子書共同發起人海湧工作室副執行長郭芙，曾於大學進行綠蠵龜研究，並長年投入海洋保育，十年來持續在小琉球推動減塑、淨灘與環境教育。

書中介紹島上已有的多項綠色服務，包括琉行杯租借取代一次性飲料杯、便當盒租借減少免洗餐盒、二手購物袋免費提供降低塑膠袋使用、重複使用雨衣減少輕便雨具、台灣好行大眾運輸推廣低碳交通，遊客只要掌握資訊並善加利用就能為環境盡心力。