快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

影／高雄海巡隊及時救援 保育類海龜脫困重返大海

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導
海巡員利用鐮刀割斷纏繞海龜的漁網。記者林保光／翻攝
海巡員利用鐮刀割斷纏繞海龜的漁網。記者林保光／翻攝

海巡署艦隊分署高雄海巡隊今天上午在高雄二港口外巡邏，發現1隻海龜遭漁網纏繞，情況危急。海巡人員立即展開救援行動，利用鐮刀割斷漁網，順利將受困海龜安全野放。海巡員見海龜重返大海的懷抱，不禁興奮大呼再見。

​今天上午近9時，高雄海巡隊PP-10032艇在高雄港二港口外海約6.6海里處巡邏，赫然發現1隻海龜被漁網纏住全身，在海面上不斷掙扎，岌岌可危。海巡員見狀立即停船，迅速展開救援行動。

這隻海龜體長約50公分、寬約30公分，無明顯外傷，生命力尚佳。海巡人員小心翼翼將牠打撈上艇，並利用鐮刀仔細地割除纏繞在牠身上的漁網，在上午9時5分讓牠重返大海。

​高雄海巡隊表示，海龜屬於保育類動物，為維護珍貴的海洋生態，若民眾或漁民在海上發現海龜受困或受傷，請立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將即時前往處置，守護海洋資源。

海巡員利用鐮刀割斷纏繞海龜的漁網。記者林保光／翻攝
海巡員利用鐮刀割斷纏繞海龜的漁網。記者林保光／翻攝

海巡署 海龜 高雄港

延伸閱讀

高雄二港口外海海龜遭漁網纏繞 海巡救援野放

影／海龜岩等山海美景 基隆宣布外木山500公尺中秋合法烤肉

他在寵物店展售保育類遊隼...辯外人帶來自己不在場 基地台洩底了

影／高中生與家人爭執二度衝海中 海巡無人機紅外線挽回生命

相關新聞

史上最大瀕危動物輸韓繁殖 六福集團啟動犀牛外交計畫

六福旅遊集團總裁賴振融今宣布，六福野生動物園將輸出正值適齡繁殖期的犀牛至韓國姊妹園「愛寶樂園」，規模在數量、體型與體重上...

「救救嗨咕」 鵬管處推電子書邀遊客責任旅遊護海龜

屏東小琉球是熱門旅遊勝地，也是全台綠蠵龜最密集海域之一。為了讓更多遊客認識海龜與環境保護，大鵬灣國家風景區管理處推出電子...

響應世界黑狗日 新北動保處推認養黑狗拍沙龍照、送玩具

10月1日是「世界黑狗日」，為幫黑狗找溫暖的家，新北市動保處在瑞芳動物之家辦理黑狗沙龍特展，展出各動物之家黑狗獨特照片。...

【動物冷知識】打架前先照鏡子？藍紋清潔魚超愛面子 動物格鬥冷知識曝

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？藍紋清潔魚打架前，會先去照照鏡子！？

他在寵物店展售保育類遊隼...辯外人帶來自己不在場 基地台洩底了

葉姓男子去年3月底非法持有遊隼活體1隻，並意圖販賣而公開陳列在台南寵物店外，做為吸引招攬客戶用，保七總隊第七大隊據報後會...

魚池琴蛙幼蛙回野外「靜悄悄」 群體鳴唱消失

極度瀕危的台灣特有種「魚池琴蛙」，在林保署、台北市動物園與生物多樣性研究所合作移地復育下，日前已完成三階段、逾一千隻幼蛙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。