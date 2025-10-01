影／高雄海巡隊及時救援 保育類海龜脫困重返大海
海巡署艦隊分署高雄海巡隊今天上午在高雄二港口外巡邏，發現1隻海龜遭漁網纏繞，情況危急。海巡人員立即展開救援行動，利用鐮刀割斷漁網，順利將受困海龜安全野放。海巡員見海龜重返大海的懷抱，不禁興奮大呼再見。
今天上午近9時，高雄海巡隊PP-10032艇在高雄港二港口外海約6.6海里處巡邏，赫然發現1隻海龜被漁網纏住全身，在海面上不斷掙扎，岌岌可危。海巡員見狀立即停船，迅速展開救援行動。
這隻海龜體長約50公分、寬約30公分，無明顯外傷，生命力尚佳。海巡人員小心翼翼將牠打撈上艇，並利用鐮刀仔細地割除纏繞在牠身上的漁網，在上午9時5分讓牠重返大海。
高雄海巡隊表示，海龜屬於保育類動物，為維護珍貴的海洋生態，若民眾或漁民在海上發現海龜受困或受傷，請立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將即時前往處置，守護海洋資源。
