高雄二港口外海海龜遭漁網纏繞 海巡救援野放
海巡署艦隊分署高雄海巡隊今天巡邏時，在高雄二港口外海發現一隻海龜遭漁網纏住，巡防艇人員立即打撈上艇割除，經檢視海龜無明顯外傷，確認無虞後已野放，讓牠重返大海。
海巡署艦隊分署高雄海巡隊PP-10032艇上午執行海上巡邏勤務時，在高雄二港口外海約6.6浬處發現一隻海龜遭漁網纏住，情況危急，海巡人員見狀立即停俥，展開救援行動。
高雄海巡隊指出，由於海龜掙扎情況嚴重，艇上人員隨即停俥將海龜打撈上艇，並小心割除纏繞漁網。經檢視，海龜體長約50公分、寬約30公分，確認無明顯外傷，且生命力正常。
海巡隊員在確保海龜狀況無虞後，上午9時20分將海龜野放，讓牠順利重返大海，隨後PP-10032艇恢復巡邏勤務。
高雄海巡隊表示，海龜屬於保育類動物，維護海洋生態需要全民共同努力。若民眾或漁民在海上發現海龜受困或受傷，可撥打海巡署「118」報案專線通報，海巡人員將即時前往處置，共同守護珍貴海洋資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言