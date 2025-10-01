高雄二港口外海海龜遭漁網纏繞 海巡救援野放

海巡署艦隊分署高雄海巡隊今天巡邏時，在高雄二港口外海發現一隻海龜遭漁網纏住，巡防艇人員立即打撈上艇割除，經檢視海龜無明顯外傷，確認無虞後已野放，讓牠重返大海。

海巡署艦隊分署高雄海巡隊PP-10032艇上午執行海上巡邏勤務時，在高雄二港口外海約6.6浬處發現一隻海龜遭漁網纏住，情況危急，海巡人員見狀立即停俥，展開救援行動。

高雄海巡隊指出，由於海龜掙扎情況嚴重，艇上人員隨即停俥將海龜打撈上艇，並小心割除纏繞漁網。經檢視，海龜體長約50公分、寬約30公分，確認無明顯外傷，且生命力正常。

海巡隊員在確保海龜狀況無虞後，上午9時20分將海龜野放，讓牠順利重返大海，隨後PP-10032艇恢復巡邏勤務。

高雄海巡隊表示，海龜屬於保育類動物，維護海洋生態需要全民共同努力。若民眾或漁民在海上發現海龜受困或受傷，可撥打海巡署「118」報案專線通報，海巡人員將即時前往處置，共同守護珍貴海洋資源。