聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為幫黑狗找溫暖的家，新北市動保處在瑞芳動物之家辦理黑狗沙龍特展，展出各動物之家黑狗獨特照片。圖／新北市動保處提供
為幫黑狗找溫暖的家，新北市動保處在瑞芳動物之家辦理黑狗沙龍特展，展出各動物之家黑狗獨特照片。圖／新北市動保處提供

10月1日是「世界黑狗日」，為幫黑狗找溫暖的家，新北市動保處在瑞芳動物之家辦理黑狗沙龍特展，展出各動物之家黑狗獨特照片。另外，為鼓勵民眾認養黑色成犬，推出黑狗專屬玩具認養方案，至年底前民眾認養黑色成犬，可以獲得寵物益智玩具，還可拍攝專屬飼主與毛寶貝免費沙龍照。

新北市8個動物之家約有1000隻犬隻，其中7成以上為黑色犬隻，根據動物之家獸醫師多年經驗，黑狗較無遺傳性疾病且身體健康，但常因體色會忽略牠的個性穩定的特質。

動保處表示，毛色是由多組基因決定，黑色又為顯性基因，只要帶有其中一個，就有機會讓狗的毛色呈現黑色，這使得黑狗也較其他顏色多，長久下來，黑狗也成動物之家最常見的毛色，但牠個性親人又忠心，學習指令快速，是非常適合家庭飼養的伴侶動物，卻受毛色影響導致找家的難度增高。

動保處表示，動保處在瑞芳動物之家大廳廊道擺設黑狗攝影展，展出由三牲工作室拍攝動物之家許多黑狗各種角度可愛照片，呈現黑狗的多元風貌與溫暖眼神，民眾參訪時掃描QR Code即可獲得犬隻本尊的認養資訊。

民眾至動物之家參訪除參觀攝影展認養動物，更可獲得寵物白金卡，享有免費醫療諮詢、狂犬病疫苗終身免費施打、一年份基礎疫苗免費施打等照護福利，還可獲得「2025新北認養萬金禮」，擁有寵物智慧照護存摺、合作動物醫院免掛號費等優惠，認養老殘疾犬隻可加碼獲得新北幣2000元。

動保處表示，新北市動物之家認養平台有1200隻犬貓，民眾可線上找尋有緣的毛寶貝，或直接至動物之家現場與動物互動接觸，人員會根據動物性格與飼主的生活模式協助進行媒合，後續也會有訓犬課程或到宅訓練服務。

響應世界黑狗日 新北動保處推認養黑狗拍沙龍照、送玩具

