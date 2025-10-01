【動物冷知識】打架前先照鏡子？藍紋清潔魚超愛面子 動物格鬥冷知識曝

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？藍紋清潔魚打架前，會先去照照鏡子！？

打架也要注重外表嗎？今天我們一起來看動物打架的冷知識！！

雖然看起來很像在愛的抱抱、相親相愛，不過這是科莫多巨蜥在打架！

兩隻公蜥會同時抬起身體，用後腳站立，把前肢像手臂一樣互相纏住，看起來就像在抱抱，但其實是拼命要把對方壓倒在地。

2022年就有民眾在泰國拍到兩隻巨蜥在路邊抱抱超過半個小時以上，想不到打得還是持久戰啊！！

公蟋蟀打架打輸了，還是有機會與母蟋蟀繁衍後代唷！

因為戰勝的公蟋蟀會進入狂暴模式，不停的尋找新對手挑戰。

「我要打10個！」

相反的戰敗的蟋蟀就會全心投入追求母蟋蟀，反而更能得到母蟋蟀的青睞！

所以說，幹嘛打架呢？

當然不是打贏的公蟋蟀就沒機會交配，越強壯的蟋蟀也能佔得更多的地盤。

當一個區域的公蟋蟀都被最強的那隻趕跑後，他就能壟斷資源和母蟋蟀，成為真正的蟋蟀霸王！！

藍紋清潔魚是一種相當聰明的魚，是少數能夠從鏡子中辨識自己的動物。

不要覺得這很簡單，這可是連貓狗猴子都辦不到的技能啊，人類也要到18個月大後才有辦法認出鏡子中的自己。

藍紋清潔魚要去打架前，也會先從鏡子前判定自己跟對方的體型差距，他們可是不隨便打沒把握的仗啊！

另外藍紋清潔魚也會透過鏡子觀察自己身上是否有髒污、寄生蟲等，然後衝到池底摩擦髒污、清除寄生蟲，再回到鏡子前反覆確認，直到清除乾淨為止。

這種聰明又懂得打理自己的魚魚，怎麼能不愛😍

