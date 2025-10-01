北市永春陂公園成蜻蜓天堂 已記錄52種占全台近三分之一

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
廣腹蜻蜓偏好略有遮蔭的林下水域。北市公園處提供
廣腹蜻蜓偏好略有遮蔭的林下水域。北市公園處提供

北市永春陂濕地公園近年來成功吸引了不同棲性偏好的蜻蜓族群棲息繁衍，目前園區已記錄到52種蜻蜓，占全台已知物種的近三分之一，是台北市12處生態化公園中，蜻蜓資源最豐富的場域，有如蜻蜓天堂。

隨著都市的開發，蜻蜓漸消失蹤影，但近年北市推動環境復育，蜻蜓再現生機，目前四獸山腳的永春陂濕地公園，是台北市少數兼具休閒、生態、教育、滯洪防災及歷史價值等多重功能的市民日常運動與休憩生活場域，園區豐富的生物資源，成為蜻蛉目昆蟲蜻蜓與豆娘活躍的棲息場所，成自然觀察與環境教育的亮點。

北市公園處長藍舒凢表示，蜻蛉目昆蟲與水域息息相關，永春陂濕地公園規畫了生態維護區、緩衝區及一般遊憩區，營造多元棲地型態，成功吸引了不同棲性偏好的蜻蜓族群棲息繁衍。春夏繁殖季時，公園可見彩裳蜻蜓、葦笛細蟌、廣腹蜻蜓、白痣珈蟌、短腹幽蟌等多樣物種翩翩飛舞。

蜻蛉目昆蟲大致可分為翅膀平展的蜻蜓，及雙翅攏立體態纖細的豆娘兩大類群。蜻蛉目昆蟲的生活都與水緊密相關，尤其是稚蟲（水蠆）階段，不是生活於水裡就是潮濕的環境中，直到成蟲時才會長出翅膀遨翔天際。

南港公園管理所主任莊國境指出，來永春陂濕地公園，可親身感受夏日山林水景的清涼，以及耳邊蟬鳴鳥語與水畔蜻蜓飛舞，也呼籲大家共同守護這片生態環境，遊客應盡量停留於步道及設施範圍，讓更多物種擁有休養生息的空間。

台北市永春陂濕地公園水域。北市公園處提供
台北市永春陂濕地公園水域。北市公園處提供
彩裳蜻蜓。北市公園處提供
彩裳蜻蜓。北市公園處提供
紅褐色系的硃紅蜻蜓。北市公園處提供
紅褐色系的硃紅蜻蜓。北市公園處提供
體型大、色彩鮮明且經常停棲的粗鉤春蜓是開放水域最容易觀察的物種之一。北市公園處提供
體型大、色彩鮮明且經常停棲的粗鉤春蜓是開放水域最容易觀察的物種之一。北市公園處提供

濕地公園 北市 成功

