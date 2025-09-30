他在寵物店展售保育類遊隼...辯外人帶來自己不在場 基地台洩底了

葉姓男子去年3月底非法持有遊隼活體1隻，並意圖販賣而公開陳列在台南寵物店外，做為吸引招攬客戶用，保七總隊第七大隊據報後會同台南市府農業局稽查，查扣遊隼活體1隻，葉辯稱不詳人士帶來的，辯稱不在場，卻與手機基地台顯示不符，法官認他違反動保法判刑6月。

保七總隊第七大隊據報，去年3月29日下午4時許會同農業局人員前往該店稽查，扣得遊隼活體1隻，經拍照送請屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定，鑑定為第二級珍貴稀有保育類野生動物遊隼。

葉認有收留遊隼，但否認公開展示。他辯稱，去年3月28日下午不詳人士持來，他當時不在店內，是店看管的少年電話通知，他沒有接到電話。他說，當晚11時回店，少年已回去，不詳人士未留電話及姓名，無從聯繫，隔天警方即來稽查。

少年表示，當天下午去店裡，有不詳人士持來遊隼，老闆當時不在店內，他在店看管。他初稱以電話通知老闆2次對方均未接，第二次詢問改稱老闆接聽電話後說好，對方未留姓名電話。少年初稱晚上10-11時老闆回來，他告知對方，第二次詢問稱他於晚上9時即回家，當時老闆還沒有回來。

檢警調閱葉手機網路歷程基地台顯示，他28日下午2時47分以後至晚間8時04分均在店內（基地之後中斷外出，至晚間10時19分再回店裡。翌日凌晨4時以後均在店內，持續有使用手機上網。下午1時52分離開店，至4時警方稽查後回店。

另少年則於28日下午4時到店裡，一直待到翌日上午8時45分，才離開店返家。10時40分再回店內，一直待到下午4時警方稽查，晚間8時18分以後才離開店。

檢方認為，葉與少年陳述不一致，包括下午有無接通電話及晚上2人是否有碰面，且與2人手機顯示所在位置，在店與葉所稱回來的時間均不同，顯示葉與少年串供，所辯不可採信。

台南地院審酌，葉無視國家保育野生動物及維護生物多樣性規範，意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物即本案遊隼並騷擾之，欠缺保育觀念，所為並不可取。惟念他犯後坦承犯行，態度尚可，且其騷擾及非法陳列、展示保育類野生動物僅遊隼1隻，數量不多，犯罪所生危害較輕。法官認他犯意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物罪判刑6月，可易科罰金。