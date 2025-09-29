動物友善再升級 嘉市動物嘉年華推廣認養與飼主責任

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
狂犬病疫苗與晶片注射。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府昨天在文化公園舉辦「2025毛起來愛你~動物嘉年華」，吸引市民攜家帶眷參與。副市長林瑞彥感謝嘉義文財殿及台灣畜犬協會的熱情贊助，攜手市府共同關注動物保護。現場除有免費狂犬病疫苗注射、寵物晶片植入與登記服務，更設置動物認養專區，鼓勵「以認養代替購買」，讓浪浪有機會找到溫暖新家。

林瑞彥表示，嘉義市從2019年啟用動物保護教育園區、推行「寵物友善空間」認證、制定《嘉義市動保自治條例》，到綠映水漾寵物公園落成，逐步完成「動物友善四部曲」。今年8月啟用的北香湖寵物公園，讓嘉義市寵物友善建設再升級，設有大、小型犬專區、訓練區及雙層安全門，提供毛孩安全奔跑、與飼主共享親子時光的空間。

建設處長呂獎慧表示，市府除完善設施，更重視教育與陪伴。10月中旬將開辦「飼主責任教育」系列課程，涵蓋寵物行為、禮儀、居家美容照護，高齡寵物照護專題，並新增鼠類、鳥類、甲蟲等小型寵物入門課程，協助飼主提升照護與陪伴品質，減少誤解與棄養，促進更深厚的人寵情感。

嘉年華現場有免費疫苗注射活動，提醒飼主落實疫苗與晶片責任，共同守護毛孩健康。

並結合嘉義市購物節，展售寵物用品與嘉義特色美食，還有「萌寵走秀」、「寵物跨欄」、「毛孩擂台賽」等趣味競賽，吸引大小朋友熱情參與。

嘉義市政府昨天在文化公園舉辦「2025毛起來愛你~動物嘉年華」，有免費狂犬病疫苗注射、寵物晶片植入與登記服務，更設置動物認養專區，鼓勵「以認養代替購買」。圖／嘉義市政府提供
狂犬病疫苗與晶片注射。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府昨天在文化公園舉辦「2025毛起來愛你~動物嘉年華」。圖／嘉義市政府提供
