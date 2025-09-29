聽新聞
魚池琴蛙幼蛙回野外「靜悄悄」 群體鳴唱消失

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
生多所與北市動物園已完成三次野放任務，共野放逾一千隻幼蛙。圖／楊志平提供
生多所與北市動物園已完成三次野放任務，共野放逾一千隻幼蛙。圖／楊志平提供

極度瀕危的台灣特有種「魚池琴蛙」，在林保署、台北市動物園與生物多樣性研究所合作移地復育下，日前已完成三階段、逾一千隻幼蛙野放工作。但野放後初步監測發現，這群幼蛙返家後卻「靜悄悄」，鳴叫聲微弱。專家研判，因圈養與野外環境差異大，族群仍需一段適應時間。

生多所副研究員林春富表示，從野外救援送往動物園的卵和蝌蚪，在細心照料下，已順利成長為種蛙，並成功繁殖出下一代。由於動物園內食物豐富、沒有天敵，加上溫控得宜，讓琴蛙的成長速度遠超野外，約一歲便具備繁殖能力。

林春富說，復育團隊已分別於今年四月卅日、六月四日，將總計六百隻年齡介於六個月至一歲的琴蛙野放至南投縣魚池鄉原棲地，七月又野放了四百隻，總計野放一○五○隻。

不過，林春富說，琴蛙野放重回棲地仍充滿挑戰，研究人員監測發現，琴蛙在野放初期曾短暫鳴叫，但隨後聲音愈來愈稀落，也沒有出現群體鳴唱現象。

他憂心，這可能是族群解散或野外適應不良的警訊。畢竟野外環境不如圈養安逸，琴蛙可能將大部分精力都花在覓食上，因此築巢行為也不明顯。

目前雖有零星聽到蛙鳴，也有觀察到產卵情況。不過林春富強調，此次成功的人工繁殖與野放，只是代表保育計畫完成第一階段任務。接下來第二階段，是觀察族群能否適應棲地環境。若九月繁殖季結束前還能穩定聽到蛙鳴，便代表初步適應成功，而最終的第三階段，期盼明年五月新的繁殖季來臨時，能看到這些野放琴蛙穩定繁殖下一代，那才算是真正復育有成。

