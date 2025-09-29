模擬棲地環境、有配對產房 魚池琴蛙成功人工繁殖逾2000隻

今年三月才被正式命名為台灣特有種的「魚池琴蛙」，全台野外數量不到七百隻，是全世界最瀕危的蛙種之一。農業部為此和台北市立動物園啟動復育計畫，模擬原生棲地生態環境，量身訂製「配對產房」，已成功人工繁殖逾兩千隻，超越野外族群數量，並完成三次野放任務。

過去台灣豎琴蛙一直被認為與日本琉球群島的物種相同。近期在台師大與農業部生物多樣性研究所的研究證實，無論在遺傳、形態或鳴叫聲上，台灣的族群均有顯著差異，在今年三月發表為台灣特有蛙種「魚池琴蛙」（Nidirana shyhhuangi），成為全球第八八六二種有正式學名的兩棲類動物。

模擬棲地環境 搶救珍稀物種

不過生多所副研究員林春富說，「魚池琴蛙」正名後，隨即成為國家級極度瀕危物種，同時也是世界上最瀕危的生物之一。其野外族群數量只有三百至七百隻，僅分布於南投縣魚池鄉的蓮華池與日月潭兩處，總棲地面積○點○一四平方公里。由於族群對人為干擾極為敏感，棲地也面臨土地開發、農業汙染及氣候變遷威脅。

為搶救此一珍貴物種，生多所在原棲地進行監測與域內保育工作，搶救在野外可能因乾旱而死亡的卵與蝌蚪，從前年起，開始分批送往北市動物園兩棲爬蟲館展開域外復育繁殖計畫。

兩棲爬蟲館保育員楊志平為魚池琴蛙打造配對產房，已成功繁殖逾兩千隻。圖／楊志平提供

動物園兩棲爬蟲館保育員楊志平說，魚池琴蛙是台灣唯一會挖泥築巢生殖的蛙類，需要質地鬆軟且具有黏性的土壤，正當煩惱遍尋不到合適泥土時，正巧園內道路施工，工程技師從地底四公尺深處帶上來的原生土壤，與原棲地土質一樣極具黏性，因而用來打造魚池琴蛙的產房基底。

楊志平模擬魚池琴蛙棲地環境，打造兼具陸域與水域的生態缸，其中陸域使用沉木、植栽等材料，有多處可供躲藏與產卵的隱蔽環境；水域部分則設置沉水馬達、自動灑水與換水系統，營造出豐沛雨季的森林氣氛。

楊志平打造魚池琴蛙生態缸，特別放置椰子殼作為隱密的產房。圖／楊志平提供

楊志平說，曾在野外觀察到公蛙除了自行築泥窩繁殖外，也會利用周遭廢棄罐頭配對產卵，因此在生態缸內放置椰子殼作為隱蔽的產房，果然成功誘使種蛙配對產卵。從前年五月開始配對繁殖，兩年來成功上岸的魚池琴蛙寶寶已超過兩千隻。

設復育工作站 提供生態解說

楊志平表示，因魚池琴蛙野外棲地環境太脆弱，不適合讓民眾參觀，在林保署支持下，動物園內將打造一座魚池琴蛙復育工作站，作為域內外復育基地，並提供生態教育解說功能。

除了魚池琴蛙外，楊志平還曾繁殖極度瀕危過赤腹游蛇、羅地島蛇頸龜，為瀕危物種配對絞盡腦汁，各種助孕產房、食物、溫濕度等環節一一掌控，光是他的後場工作站，每年誕生的青蛙、烏龜、蛇類就多達數百隻，堪稱是動物園的傳奇產房。