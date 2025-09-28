世界狂犬病日深坑開唱 「寵物狂歡節」吸引上百毛寶貝

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市農業局長諶錫輝（中排右五）與臺灣中獸醫學會及聲樂家，深坑區公所及商圈發展協會一起辦理狂犬病疫苗防疫。圖／新北市動保處提供
悠揚琴聲與汪汪聲此起彼落，新北市深坑廳前廣場今下午搖身一變成為「寵物音樂廳」。為響應世界狂犬病日，新北市動保處攜手中獸醫藥學會、深坑商圈協會舉辦「寵物狂歡節」音樂會，超過300位飼主帶著毛寶貝齊聚現場，一邊聆聽蕭邦「小狗圓舞曲」、聖桑「動物狂歡節」等名曲，一邊享受與寵物共享的野餐時光。

音樂會特別邀請音樂家蘇舜弘與陳譽晨演出，並創作主題曲「汪星人之歌」，歌詞「我每天喜歡跑跑跳跳，我會珍愛你們到天荒地老」，唱出毛寶貝的純真與陪伴。現場還安排互動表演、猜歌遊戲與音樂解說，讓大小朋友和寵物都能沉浸其中，留下滿滿回憶。

除了音樂饗宴，現場同步舉辦狂犬病疫苗與晶片免費注射、寵物認養會與攤位展售。飼主帶毛寶貝享受零食試吃的同時，也能了解動保法規與防疫觀念。動保處提醒，狂犬病可由動物唾液經傷口傳染，是嚴重人畜共通傳染病，務必遵守「二不一要」：不接觸野生動物、不棄養寵物、每年為犬貓補強疫苗。違規飼主可依「動物傳染病防治條例」處3萬至15萬元罰鍰。

新北市農業局長諶錫輝表示，愛寵物最實際的方式就是落實防疫，「每年帶毛寶貝補打疫苗、不接觸野生動物、不棄養，這才是真正的疼愛。」他也感謝現場飼主皆繫牽繩、維持秩序，展現良好素養。

民眾填寫寵物登記資料。圖／新北市動保處提供
9月28世界狂犬病日，新北市動保處在深坑老街進行狂犬病疫苗施打。圖／新北市動保處提供
115年01月01日起，依據動保法貓咪需全面植入晶片。圖／新北市動保處提供
新北市農業局長諶錫輝局長鼓勵大家一起來為動物做好狂犬病防疫。圖／新北市動保處提供
音樂會 狂犬病疫苗

