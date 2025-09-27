抗議禁餵遊蕩犬 動保人士：反增添人犬衝突

遊蕩犬傷人事件頻傳，有民眾在公共政策網路平台提案，要求餵食者要承擔飼主責任，也有立委要求修法，朝全面禁止餵食無主動物及加強飼主責任。數百名動保人士昨集結農業部前抗議「禁餵」入法，痛批不餵食等同虐待動物，呼籲政府不要帶頭「餓死流浪貓狗」。

來自全台各地的動保人士昨在農業部前舉牌高喊「餵食無罪，棄養重罰」、「禁止餵食、浪犬暴增」，現場設置「獸魂碑」開放民眾獻花，悼念歷年來遭安樂死的一二四萬隻無辜遊蕩犬。活動發起人、台灣動物共生聯盟黃泰山表示，「禁餵」無法解決流浪動物問題，只會「愈禁愈糟」造成更多動物受苦。

動團強調，許多志工仰賴固定餵食點，才能進行誘捕、絕育與健康監測。呼籲政府應重飼主管理、落實寵物登記與絕育、加強棄養罰則、完善收容政策。

動保人士珍妮表示，堅決反對禁餵入法，遊蕩犬若沒有食物來源，會陷入恐慌，更增添人犬衝突、獵取更多野生動物，「政府如果這麼做就是涉及虐待」。她還說，支持有條件的安樂死，但反對走回「十二夜撲殺」的回頭路。

「為野生動物而走行動聯盟」昨發出聲明指出，即使犬隻吃飽，仍會基於本能展開「娛樂性狩獵」，追逐並咬死石虎、草鴞、穿山甲等珍稀動物，已有許多救援案例顯示，野生動物並非犬隻覓食攻擊致死，而是單純的追逐與捕殺，「吃飽不攻擊」是不了解動物習性的錯誤迷思。該聯盟強調，真正人道的遊蕩動物管理，不是讓動物繼續流浪、繼續被餵養，而是回到源頭控管，建立責任體系。

農業部表示，已公告在野生動物保護區、自然保護區及自然保留區等生態敏感地區全面禁止餵食，至於不當餵養是否納入「動物保護法」，仍需研議，將持續推動家犬絕育與登記。