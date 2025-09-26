影／抗議禁止餵食流浪貓狗 動保團體齊聚農業部

動物保護團體下午到農業部前強烈抗議政府擬修訂《動物保護法》，將「禁止餵食流浪犬貓」納人法規。抗議人士指出全面禁止餵食不僅無助於解決流浪動物問題，反而可能造成更多動物受苦，讓社區衝突與野生動物威脅情況越演越烈，而餵食並非問題的根源，而是現行管理措施中不可或缺的一環。

現場人士舉牌高喊：「禁止餵食，越禁越糟」、「餵食無罪。棄養重罰」、「仇浪是真實，禁餵是藉口」，呼籲農業部不要誤導社會輿論，把責任推給餵食志工。