新北碧潭堰再現毛蟹大軍溯溪而上 一年3度造訪

中央社／ 新北26日電

中秋將近，正值毛蟹繁殖季，新北市碧潭堰近日再度發現大量毛蟹溯溪而上，已是今年第3度造訪。水利局表示，這是令人振奮的生態喜訊，也是新店溪水質改善的重要指標。

新北市水利局新聞稿指出，碧潭水域24日晚間再度出現大量毛蟹溯溪而上，這是繼5、7月「蟹」潮大爆發後，毛蟹今年第三度造訪碧潭，不僅證明碧潭堰魚道生態友善設計的成功，更凸顯了新店溪生態廊道營造的豐碩成果。

水利局長宋德仁開心表示，「這是令人振奮的生態喜訊！」他說，毛蟹是重要的洄游性物種，每年會從河口地區逆流而上至淡水河系中上游淡水域繁殖，且毛蟹對水質環境要求極高，大量出現是新店溪水質持續改善的重要指標。

宋德仁說，碧潭堰改建時，特別設計符合魚類及其他水生生物習性的「魚道」，包含多孔隙結構與緩坡設計，降低水流速度，創造適合生物棲息與溯游的環境。112年啟用後，便陸續觀察到多種魚類利用魚道，今年毛蟹連續三度大規模造訪，更是對碧潭堰生態功能的最大肯定。

清華大學生命科學系曾晴賢教授表示，小毛蟹上溯洄游的數量和流量有明顯關係，這次上溯的毛蟹體型是3次之中最小的，可能是今年3月春天時節較晚才從海裡過來的第二批次的幼苗長成的。暴雨後的高流量會促使稚蟹利用洪水成群上溯，近期的高水溫也是促成這次在夏季時節，不只一次出現大量蟹蹤的原因。

水利局提醒，毛蟹是台灣重要的在地生態資源，呼籲民眾若在碧潭堰周邊發現毛蟹，請勿捕捉，讓毛蟹能在新店溪安心繁衍、永續生存。

碧潭 水利局

相關新聞

動保人士圍農業部 怒吼「禁餵」虐待動物

遊蕩犬傷人事件頻傳，有民眾在公共政策網路平台提案，要求餵食者要承擔飼主責任，也有立委要求修法，朝全面禁止餵食無主動物及加...

今年第三度造訪新店碧潭 新北水利局再觀測大量毛蟹溯溪而上

中秋將近，正值毛蟹繁殖期，新北市碧潭水域繼今年5、7月觀察到「蟹」潮大爆發後，水利局於24日晚間再度發現大量毛蟹溯溪而上...

網議南科沙崙園區影響草鴞棲地 管理局：審慎評估

國發會審議通過「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」，引發各界討論是否影響保育鳥類草鴞棲地，南科管理局強調，籌劃園區同...

北市動保處接獲通報 信義區地下停車場竟出現「山羌」

北市動物保護處22日下午接獲通報臺北市信義區某社區大樓地下室B1驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇了一跳。北市動物保護處獲報後立即派遣救援人員前往現場，成功救援誤闖地下室的山羌並評估山羌並無外傷，即尋鄰近

【動物冷知識】厚皮動物真內行！河馬泡澡治病、魚竟拿鯊魚「蹭蹭止癢」

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？鱷魚雖然看起來皮糙肉厚，但他們的肌膚其實非常敏感哦！！

台南27日試辦「假日友善狗狗公車」 邀飼主攜毛小孩輕鬆出遊

近年來社會風氣改變，毛小孩也是許多飼主家中重要成員，為打造更友善的公共交通環境，台南27日起率先在棕幹線及綠17等2條路...

