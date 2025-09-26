新北碧潭堰再現毛蟹大軍溯溪而上 一年3度造訪

中秋將近，正值毛蟹繁殖季，新北市碧潭堰近日再度發現大量毛蟹溯溪而上，已是今年第3度造訪。水利局表示，這是令人振奮的生態喜訊，也是新店溪水質改善的重要指標。

新北市水利局新聞稿指出，碧潭水域24日晚間再度出現大量毛蟹溯溪而上，這是繼5、7月「蟹」潮大爆發後，毛蟹今年第三度造訪碧潭，不僅證明碧潭堰魚道生態友善設計的成功，更凸顯了新店溪生態廊道營造的豐碩成果。

水利局長宋德仁開心表示，「這是令人振奮的生態喜訊！」他說，毛蟹是重要的洄游性物種，每年會從河口地區逆流而上至淡水河系中上游淡水域繁殖，且毛蟹對水質環境要求極高，大量出現是新店溪水質持續改善的重要指標。

宋德仁說，碧潭堰改建時，特別設計符合魚類及其他水生生物習性的「魚道」，包含多孔隙結構與緩坡設計，降低水流速度，創造適合生物棲息與溯游的環境。112年啟用後，便陸續觀察到多種魚類利用魚道，今年毛蟹連續三度大規模造訪，更是對碧潭堰生態功能的最大肯定。

清華大學生命科學系曾晴賢教授表示，小毛蟹上溯洄游的數量和流量有明顯關係，這次上溯的毛蟹體型是3次之中最小的，可能是今年3月春天時節較晚才從海裡過來的第二批次的幼苗長成的。暴雨後的高流量會促使稚蟹利用洪水成群上溯，近期的高水溫也是促成這次在夏季時節，不只一次出現大量蟹蹤的原因。

水利局提醒，毛蟹是台灣重要的在地生態資源，呼籲民眾若在碧潭堰周邊發現毛蟹，請勿捕捉，讓毛蟹能在新店溪安心繁衍、永續生存。