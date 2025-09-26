動保人士圍農業部 怒吼「禁餵」虐待動物

遊蕩犬傷人事件頻傳，有民眾在公共政策網路平台提案，要求餵食者要承擔飼主責任，也有立委要求修法，朝全面禁止餵食無主動物及加強飼主責任。數百名動保人士今天下午集結農業部前抗議「禁餵」入法，痛批不餵食涉及虐待動物，呼籲政府不要帶頭「餓死流浪貓狗」。

二、三百名來自全台各地動保團體與愛媽愛爸，下午在農業部前舉牌高喊「餵食無罪，棄養重罰」、「生命可貴，餵食無罪」、「禁止餵食、浪犬暴增」，輪番上台發表言論，呼籲農業部和野保團體，不要誤導社會輿論，把遊蕩犬責任推給餵食志工。

動團強調，餵食並非遊蕩犬問題的根源，而是現行管理措施不可或缺的一環，許多志工仰賴固定餵食點，才能進行誘捕、絕育與健康監測。呼籲政府應重飼主管理、落實寵物登記與絕育、加強棄養罰則、完善收容政策。

動保團體指出，全面禁餵無助解決流浪動物問題，反而「越禁越糟」。動團警告，禁餵將導致遊蕩犬失去穩定食物來源，反而讓犬貓為了覓食四處遊蕩，增加交通事故與進入山林覓食的風險，家具與野生動物的衝突。

動保人士珍妮表示，堅決反對禁餵入法，遊蕩犬若沒有食物來源，會陷入恐慌，更增添人犬衝突、獵取更多野生動物，「政府如果這麼做就是涉及虐待」。她還說，支持有條件的安樂死，但反對走回「十二夜撲殺」的回頭路，應把重點放在強調飼主責任。

高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華也說，人類一日三餐，遊蕩犬一天只吃一餐，已經夠可憐了，「我也不喜歡一直餵，那路上就不要有遊蕩犬，為什麼丟狗的人沒錯，餵食的人要被罵。」

農業部動保司長江文全到場接下陳情書。江文全表示，禁餵入法是部分團體和民代的意見，農業部尚未有相關的提案與修法，還會尋求社會共識，但他也強調，農業部不鼓勵餵養所有野外動物，包括犬貓、鳥類等所有野生動物。