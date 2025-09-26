快訊

今年第三度造訪新店碧潭 新北水利局再觀測大量毛蟹溯溪而上

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
水利局24日發現今年毛蟹第三度造訪碧潭。圖／新北市水利局提供
水利局24日發現今年毛蟹第三度造訪碧潭。圖／新北市水利局提供

中秋將近，正值毛蟹繁殖期，新北市碧潭水域繼今年5、7月觀察到「蟹」潮大爆發後，水利局於24日晚間再度發現大量毛蟹溯溪而上，現身於碧潭堰，準備前往上游繁衍，這也是今年毛蟹第三度造訪碧潭。

水利局長宋德仁表示，毛蟹是重要的洄游性物種，每年會從河口地區逆流而上至淡水河系中上游淡水域繁殖。碧潭堰在改建之初，即以「生態友善」為核心理念，故設計了符合魚類及其他水生生物習性的「魚道」，包含多孔隙結構與緩坡設計，降低水流速度，創造適合生物棲息與溯游的環境。2023年啟用後，便陸續觀察到多種魚類利用魚道，毛蟹今年連續三度大規模造訪，更是對碧潭堰生態功能的最大肯定。

宋德仁說，「這是一件令人振奮的生態喜訊」，毛蟹對水質環境要求極高，其大量出現，是新店溪水質持續改善的重要指標。水利局長期致力於淡水河系的生態復育與棲地營造，從河川水質改善、河岸綠化到魚道建設，無不以營造友善的生態系統為目標。今年毛蟹三度光臨，證明新店溪水域環境已趨穩定且適合生物棲息繁衍，顯示在河川治理上，不僅追求防洪安全，更兼顧生態永續發展的成效。

清華大學生命科學系教授曾晴賢表示，小毛蟹上溯洄游的數量和流量有明顯的關係，並且這次上溯的毛蟹體型，是三次之中最小的，有可能是今年3月春天時節，比較晚才從海裡過來的第二批次的幼苗長成的。暴雨後的高流量會促使稚蟹利用洪水成群上溯，近期的高水溫也是促成這次在夏季時節，不只一次出現大量蟹蹤的原因。

水利局提醒，毛蟹是台灣重要的在地生態資源，呼籲民眾若於碧潭堰周邊發現毛蟹，請勿捕捉，共同守護珍貴的生態資源，讓這群嬌客能在新店溪安心繁衍，永續生存。民眾也可利用中秋佳節，在欣賞碧潭美景的同時，一同見證這片水域生生不息的生命力。

中秋將近，正值毛蟹繁殖期，水利局於24日晚間再度發現大量毛蟹溯溪而上，現身於碧潭堰，準備前往上游繁衍。圖／新北市水利局提供
中秋將近，正值毛蟹繁殖期，水利局於24日晚間再度發現大量毛蟹溯溪而上，現身於碧潭堰，準備前往上游繁衍。圖／新北市水利局提供
清華大學生命科學系教授曾晴賢表示，暴雨後的高流量會促使稚蟹利用洪水成群上溯，近期的高水溫也是促成這次在夏季時節，不只一次出現大量蟹蹤的原因。圖／新北市水利局提供
清華大學生命科學系教授曾晴賢表示，暴雨後的高流量會促使稚蟹利用洪水成群上溯，近期的高水溫也是促成這次在夏季時節，不只一次出現大量蟹蹤的原因。圖／新北市水利局提供

