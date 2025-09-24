網議南科沙崙園區影響草鴞棲地 管理局：審慎評估

國發會審議通過「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」，引發各界討論是否影響保育鳥類草鴞棲地，南科管理局強調，籌劃園區同時守護環境，將讓科技發展與生態永續並行。

南科管理局今天透過新聞稿說明，針對近期各界在網路上討論相關意見，南科管理局皆傾聽納入評估，持續秉持嚴肅謹慎態度，依法推動台南沙崙生態科學園區籌設。

南科管理局表示，今年2月起，局長鄭秀絨親自率隊拜訪地方耆老、專家學者、NGO團體、生態保育主管機關等，獲得建議包括朝擴大園區周邊生態及關注物種調查；尋找適宜棲地異地補償，推廣友善農業；採縮小、迴避、減輕，並創造鑲嵌性棲地；與主管機關合作保育計畫；長期追蹤監測等方式。

南科管理局指出，依據農業部林業及自然保育署「2024年草鴞保育行動計畫」資料，草鴞已知熱點分布區位於台南市新化區、山上區、高雄市旗山、燕巢，以及台南市沙崙農場與曾文溪、高屏溪沿線；而八掌溪、岡山機場、台南機場及屏東機場等地亦有紀錄；另鹽水溪沿線、嘉義至高雄低海拔丘陵、平原則是關鍵棲地。

南科管理局指出，依據各界意見研擬短、中、長期行動方案，並於5月26日提報「南部科學園區東方草鴞保育推動小組」討論，目前已陸續啟動相關行動方案，於園區內規劃鑲嵌草生地、儘可能保留原牧草區，並已認養二仁溪高灘地18公頃，即將展開棲地營造，協調相關單位增加生態給付，以及營造覓食區。

南科管理局說明，管理局於所轄高雄園區內新增異地保育區24.4公頃綠地，並陸續設置圍籬、去除銀合歡、含羞草等外來強勢種，廣泛種植白茅、設置棲架，橋頭園區也正於滾水坪公園種植白茅，整體棲地營造，兩園區自111年至114年皆有發現草鴞活動，未來將持續精進園區內棲地營造成果。