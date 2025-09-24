北市動保處接獲通報 信義區地下停車場竟出現「山羌」
北市動物保護處22日下午接獲通報臺北市信義區某社區大樓地下室B1驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇了一跳。北市動物保護處獲報後立即派遣救援人員前往現場，成功救援誤闖地下室的山羌並評估山羌並無外傷，即尋鄰近山區進行野放。
動保處表示，救援人員趕赴現場後發現山羌因受驚嚇而蜷伏在一輛休旅車底下，救援過程宛如小型攻防戰，一名人員從後方緩步靠近，山羌警覺後方動靜猛然往前衝出，讓早已拿網子在前方等待的另1位救援同仁，伺機而動網住山羌，成功將牠安全捕獲。經初步檢視，山羌並無明顯外傷，精神狀態良好，動保處隨即將牠野放。
動保處指出，山羌是原生於臺灣的野生動物，體型嬌小、四肢短而敏捷，常因天性膽小而失措逃竄，這次誤入社區地下室的山羌，可能是在覓食途中受到驚嚇後誤闖市區建築，民眾發現時，切勿自行追捕，過程中可能造成山羌過度緊張而猝死。經統計，北市動保處近3年共計接獲88件山羌救援案件，其中成功協助脫困和野放共43件，如因受傷需帶回照養的山羌，往往僅有半數能再成功回到野外。
