快訊

「中文怪物」爆紅卻惹爭議 參賽者性騷、劈腿黑歷史連環爆

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

北市動保處接獲通報 信義區地下停車場竟出現「山羌」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市動物保護處22日下午接獲通報臺北市信義區某社區大樓地下室B1驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇了一跳。北市動物保護處獲報後立即派遣救援人員前往現場，成功救援誤闖地下室的山羌並評估山羌並無外傷，即尋鄰近山區進行野放。

動保處表示，救援人員趕赴現場後發現山羌因受驚嚇而蜷伏在一輛休旅車底下，救援過程宛如小型攻防戰，一名人員從後方緩步靠近，山羌警覺後方動靜猛然往前衝出，讓早已拿網子在前方等待的另1位救援同仁，伺機而動網住山羌，成功將牠安全捕獲。經初步檢視，山羌並無明顯外傷，精神狀態良好，動保處隨即將牠野放。

動保處指出，山羌是原生於臺灣的野生動物，體型嬌小、四肢短而敏捷，常因天性膽小而失措逃竄，這次誤入社區地下室的山羌，可能是在覓食途中受到驚嚇後誤闖市區建築，民眾發現時，切勿自行追捕，過程中可能造成山羌過度緊張而猝死。經統計，北市動保處近3年共計接獲88件山羌救援案件，其中成功協助脫困和野放共43件，如因受傷需帶回照養的山羌，往往僅有半數能再成功回到野外。

聚傳媒

山羌 北市 成功

延伸閱讀

流感流行期提早到！北市校園疫情比去年暴增逾4倍 衛生局籲盡快打疫苗

台北信義區停車場驚見山羌亂竄狂奔！ 民眾急找動保處

樺加沙颱風影響 北市信義區路樹倒塌壓5輛機車

搶救商圈 雲林縣將斥資11億興建2處地下停車場

相關新聞

北市動保處接獲通報 信義區地下停車場竟出現「山羌」

北市動物保護處22日下午接獲通報臺北市信義區某社區大樓地下室B1驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇了一跳。北市動物保護處獲報後立即派遣救援人員前往現場，成功救援誤闖地下室的山羌並評估山羌並無外傷，即尋鄰近

【動物冷知識】厚皮動物真內行！河馬泡澡治病、魚竟拿鯊魚「蹭蹭止癢」

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？鱷魚雖然看起來皮糙肉厚，但他們的肌膚其實非常敏感哦！！

台南27日試辦「假日友善狗狗公車」 邀飼主攜毛小孩輕鬆出遊

近年來社會風氣改變，毛小孩也是許多飼主家中重要成員，為打造更友善的公共交通環境，台南27日起率先在棕幹線及綠17等2條路...

幫牠們找新家！桃園市非犬貓特寵認養27日登場

桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養活動，將於27日下午1點於中壢區亞矽IOT展廳旁空地舉辦，待認養特寵以鸚鵡、盾甲蜥、...

桃園特寵認養9月27日登場　鸚鵡、蛇、蜥等21隻

桃園市動保處27日將舉辦非犬貓特寵認養，將有鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、球蟒及蜜袋鼯等共21隻動物；其中鼠兔為登記認養，其餘現...

台北信義區停車場驚見山羌亂竄狂奔！ 民眾急找動保處

台北市信義區一處停車場竟出現山羌，民眾邊拍下山羌亂竄的影片一邊打給動保處。動保處表示，接獲通報後立即現場救獲，經檢視無傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。