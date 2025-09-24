快訊

【動物冷知識】厚皮動物真內行！河馬泡澡治病、魚竟拿鯊魚「蹭蹭止癢」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？鱷魚雖然看起來皮糙肉厚，但他們的肌膚其實非常敏感哦！！

怎麼會這樣勒？今天我們一起來看動物皮膚的冷知識！！

河馬是動物王國中，皮膚數一數二的厚，可厚達6公分！！

他們1.5噸的重量，有18%都是皮膚！！幾乎沒有天敵，因為他們的皮非常難咬穿。

但這也讓動物醫生也是非常困擾，若河馬生病感冒了，他們的皮厚到難以打針治療...

所以動物醫生就利用河馬愛泡澡的習性，直接就給河馬來趟「藥浴」，讓河馬在最舒適的心理及生理環境下接受治療。

鱷魚雖然看起來皮糙肉厚，但他們的皮膚也是非常敏感！

鱷魚的身體佈滿了許多微小的凸起，尤其集中在頭部。這些凸起的靈敏度甚至超越了人類的指尖最敏感部位的10倍，能夠讓鱷魚更好的在水面偵測獵物並捕食。

也能讓鱷魚靈巧的控制血盆大口，完成叼起卵或幼鱷這種需要極高精準度的動作。

想像你是海裡的一條魚，沒手沒腳，若身體覺得癢或有寄生蟲時，要怎麼抓癢？

你可以就近取材，岩石、珊瑚礁或剛好有路過的海龜龜殼都是很好的止癢、除蟲工具。

但如果身邊剛好有鯊魚的話...就蹭上去摩擦吧！！

鯊魚的魚鱗表面帶有被稱為「真皮小齒」的碎片層，質地相當粗糙，有的魚就會刻意接近鯊魚、摩擦鯊魚魚身來止癢，或清除掉寄生蟲。

但敢蹭鯊魚的大多是體型也偏大的魚類，例如鮪魚、雙帶鰺等等，畢竟小魚蹭一蹭很可能就被一口吃掉了。

本鯊不發威，當我是不求人（抓耙子）啊！！

參考資料：

