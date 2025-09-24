聽新聞
0:00 / 0:00
【動物冷知識】厚皮動物真內行！河馬泡澡治病、魚竟拿鯊魚「蹭蹭止癢」
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？鱷魚雖然看起來皮糙肉厚，但他們的肌膚其實非常敏感哦！！
怎麼會這樣勒？今天我們一起來看動物皮膚的冷知識！！
河馬是動物王國中，皮膚數一數二的厚，可厚達6公分！！
他們1.5噸的重量，有18%都是皮膚！！幾乎沒有天敵，因為他們的皮非常難咬穿。
但這也讓動物醫生也是非常困擾，若河馬生病感冒了，他們的皮厚到難以打針治療...
所以動物醫生就利用河馬愛泡澡的習性，直接就給河馬來趟「藥浴」，讓河馬在最舒適的心理及生理環境下接受治療。
鱷魚雖然看起來皮糙肉厚，但他們的皮膚也是非常敏感！
鱷魚的身體佈滿了許多微小的凸起，尤其集中在頭部。這些凸起的靈敏度甚至超越了人類的指尖最敏感部位的10倍，能夠讓鱷魚更好的在水面偵測獵物並捕食。
也能讓鱷魚靈巧的控制血盆大口，完成叼起卵或幼鱷這種需要極高精準度的動作。
想像你是海裡的一條魚，沒手沒腳，若身體覺得癢或有寄生蟲時，要怎麼抓癢？
你可以就近取材，岩石、珊瑚礁或剛好有路過的海龜龜殼都是很好的止癢、除蟲工具。
但如果身邊剛好有鯊魚的話...就蹭上去摩擦吧！！
鯊魚的魚鱗表面帶有被稱為「真皮小齒」的碎片層，質地相當粗糙，有的魚就會刻意接近鯊魚、摩擦鯊魚魚身來止癢，或清除掉寄生蟲。
但敢蹭鯊魚的大多是體型也偏大的魚類，例如鮪魚、雙帶鰺等等，畢竟小魚蹭一蹭很可能就被一口吃掉了。
本鯊不發威，當我是不求人（抓耙子）啊！！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言